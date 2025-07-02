В Гродно в День Независимости реконструируют бои за освобождение города

Зрелищно и с максимальной исторической точностью. В Гродно в День Независимости покажут реконструкцию боев за освобождение оккупированного фашистами Гродно, который произошел в июле 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События развернутся в центре города, в швейцарской долине у реки Городничанка.

Место выбрано символически, как отсылка к одному из эпизодов тех событий – форсированию Немана Красной армией. В реконструкции задействуют около 100 человек из военно-исторических клубов со всей Беларуси. Над достоверностью представления работают военные историки, чтобы максимально отразить ход событий, показать, насколько сложными были бои и как красноармейцы демонстрировали мужество и героизм в борьбе за независимость страны.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического клубного объединения «Честь мундира»:

Мы с вами находимся в историческом парке. И на этом месте своды деревьев и здания, которые нас окружают, помнят войну. Из воспоминаний, которые я читал, даже когда этот парк, в ближайшее былье, там была валка деревьев и так далее, в них находились пули. Это реально историческое место.

Реконструкцию освобождения Гродно устроят те же клубы, которые перед 9 Мая воссоздавали в областном центре штурм Рейхстага. 3 июля обещают не менее яркое и информационно-насыщенное выступление.