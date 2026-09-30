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Новости по тегу #Андрей Кривошеев

В Мининформ Беларуси настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение национальным видеоплатформам
30 сентября 2026 17:03

В Мининформ Беларуси настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение национальным видеоплатформам

Механизмы защиты белорусских СМИ обсудили в парламенте
30 сентября 2026 13:40

Механизмы защиты белорусских СМИ обсудили в парламенте

Фильм СТВ представлен на фестивале «Евразия.DOC»! Чем удивит форум в 2026-м, рассказал Андрей Кривошеев
19 сентября 2026 13:22

Фильм СТВ представлен на фестивале «Евразия.DOC»! Чем удивит форум в 2026-м, рассказал Андрей Кривошеев

Участники VI Форума медийного сообщества возложили цветы к Вечному огню
15 мая 2026 09:00

Участники VI Форума медийного сообщества возложили цветы к Вечному огню

В Совете Республики наградили представителей республиканских и региональных СМИ
04 мая 2026 17:32

В Совете Республики наградили представителей республиканских и региональных СМИ

Андрей Кривошеев: виртуальные модераторы YouTube не выдерживают честной конкуренции
04 апреля 2026 13:42

Андрей Кривошеев: виртуальные модераторы YouTube не выдерживают честной конкуренции

БСЖ: удаление аккаунтов ведущих белорусских СМИ с платформы YouTube – акт информационного вандализма
04 апреля 2026 11:16

БСЖ: удаление аккаунтов ведущих белорусских СМИ с платформы YouTube – акт информационного вандализма

Инаугурация Лукашенко, за которой следил весь мир! Собрали самые главные моменты
29 марта 2026 16:57

Инаугурация Лукашенко, за которой следил весь мир! Собрали самые главные моменты

Работа с молодым поколением и подготовка новых лидеров – «Белая Русь» определила задачи на 2026 год
29 января 2026 13:43

Работа с молодым поколением и подготовка новых лидеров – «Белая Русь» определила задачи на 2026 год

Как конкурировать с нейросетями и реагировать на «бродячий цирк» с Запада? Вот что ответил Президент
19 декабря 2025 17:41

Как конкурировать с нейросетями и реагировать на «бродячий цирк» с Запада? Вот что ответил Президент

Кривошеев: человечность, которая есть у Лукашенко, – этого не хватает в мировой политике
28 ноября 2025 19:15

Кривошеев: человечность, которая есть у Лукашенко, – этого не хватает в мировой политике

«Наша рука стала первой, которая помогает Союзу Мьянма выбраться из ада». Кривошеев – о визите Лукашенко в Мьянму
28 ноября 2025 18:43

«Наша рука стала первой, которая помогает Союзу Мьянма выбраться из ада». Кривошеев – о визите Лукашенко в Мьянму