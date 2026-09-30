Новости по тегу #Андрей Кривошеев

Механизмы защиты белорусских СМИ в условиях их блокировки иностранными онлайн-платформами обсудили сегодня, 30 сентября, во время круглого стола «Право на информацию в современном мире».
Очередную блокировку видиохостингом Youtube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации расценивает как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам и информационной сегрегации.
Фильм «Нерассказанная война. Женская доля» нашего канала отобран в конкурсную программу.
Алые розы легли к подножию Братской могилы советских воинов и партизан. Для журналистов этот ритуал имеет особый, глубокий смысл. Современные медиа сегодня – это тоже передовая, но уже информационной войны.
Во времена фейков СМИ остаются защитниками правды и суверенитета страны. Об этом 4 мая заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на торжественной церемонии награждения руководителей и работников средств массовой информации.
Видеохостинг удалил канал CTVBY, якобы из-за санкций. При этом телекомпания и ее руководство под ограничениями не находятся.
Видеохостинг удалил канал CTVBY, якобы из-за санкций. При этом телекомпания и ее руководство под ограничениями не находятся.
Инаугурация – год спустя. В мире стало еще сложнее. У нас спокойно, есть экономический рост. Мы по прежнему спокойно работаем, открываем поликлиники и производства, реализуем крупные национальные проекты. Веселимся в праздники, отдыхаем на заморских берегах и встречаем миллионы гостей.
Только за 2025 год ряды «Белой Руси» пополнили почти две тысячи молодых специалистов.
«Не хотелось бы, чтобы какая-то машина или компьютер нас заменил. Думаю, что это не произойдет».
«Это самый страшный дефицит, который сейчас есть вообще в международных делах».
Президент Беларуси этим визитом открывает для нашего среднего европейского государства новую географию. Это эпоха новых экономических, геополитических, геостратегических приобретений, открытий для Республики Беларусь.
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