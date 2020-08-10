Прямой эфир

Владимир Караник рассказал о состоянии мужчины, который попал под колёса спецавтомобиля МВД

10 августа 2020 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. События, которые произошли накануне дня голосования. В Мозыре и Кореличах были задержаны молодые люди. Они изготовили металлические «ежи» и коктейли Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник рассказал о состоянии мужчины, который попал под колёса спецавтомобиля МВД-1

При помощи сообщников все это должны были доставить в Минск 9-10 августа. Позднее стало известно: захват административных зданий планировался еще как минимум в Новогрудке и Гомеле.

По стандартам украинского майдана – боевики идут, прикрываясь женщинами с цветами и инвалидами на колясках. Только благодаря оперативной и слаженной работе силовиков удалось избежать кровопролития на улицах столицы.

Владимир Караник рассказал о состоянии мужчины, который попал под колёса спецавтомобиля МВД-4

По факту огнестрельное оружие не применялось ни одной из сторон. Очередная провокация не удалась. Однако около 40 раненых милиционеров и более 50 гражданских.

Владимир Караник рассказал о состоянии мужчины, который попал под колёса спецавтомобиля МВД-7

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Состояния всех из них оценивается как стабильное. К счастью, обошлось без жертв. Погибших нет.

Если та информация, которая распространяется со вчерашнего вечера, что под колесами спецавтомобиля МВД погиб мужчина – совместно с МВД еще вчера вечером нами проводилось расследование, откуда появилась эта информация. Выяснилось, что основанием для этого явилась попытка минчанина 35 лет на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался.

Он был доставлен в больницу скорой помощи, где и находится сейчас. Диагноз при поступлении – закрытая черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушиб нижней губы, алкогольное опьянение. На момент поступления, согласно анализу крови, уровень алкоголя в крови составлял 2,31 промилле. Состояние пациента на сегодняшний момент удовлетворительное, никаких опасений у медицинских работников он не вызывает.

# ЧП # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вакульчик: по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва»
10 августа 2020 17:15

Вакульчик: по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва»

Александр Лукашенко: «Разберёмся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки»
10 августа 2020 16:49

Александр Лукашенко: «Разберёмся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки»

В Минске на вход и выход закрыты шесть станций метро
10 августа 2020 16:18

В Минске на вход и выход закрыты шесть станций метро