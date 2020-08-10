Владимир Караник рассказал о состоянии мужчины, который попал под колёса спецавтомобиля МВД

Новости Беларуси. События, которые произошли накануне дня голосования. В Мозыре и Кореличах были задержаны молодые люди. Они изготовили металлические «ежи» и коктейли Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. События, которые произошли накануне дня голосования. В Мозыре и Кореличах были задержаны молодые люди. Они изготовили металлические «ежи» и коктейли Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При помощи сообщников все это должны были доставить в Минск 9-10 августа. Позднее стало известно: захват административных зданий планировался еще как минимум в Новогрудке и Гомеле.
По стандартам украинского майдана – боевики идут, прикрываясь женщинами с цветами и инвалидами на колясках. Только благодаря оперативной и слаженной работе силовиков удалось избежать кровопролития на улицах столицы.
По факту огнестрельное оружие не применялось ни одной из сторон. Очередная провокация не удалась. Однако около 40 раненых милиционеров и более 50 гражданских.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Состояния всех из них оценивается как стабильное. К счастью, обошлось без жертв. Погибших нет.
Если та информация, которая распространяется со вчерашнего вечера, что под колесами спецавтомобиля МВД погиб мужчина – совместно с МВД еще вчера вечером нами проводилось расследование, откуда появилась эта информация. Выяснилось, что основанием для этого явилась попытка минчанина 35 лет на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался.
Он был доставлен в больницу скорой помощи, где и находится сейчас. Диагноз при поступлении – закрытая черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушиб нижней губы, алкогольное опьянение. На момент поступления, согласно анализу крови, уровень алкоголя в крови составлял 2,31 промилле. Состояние пациента на сегодняшний момент удовлетворительное, никаких опасений у медицинских работников он не вызывает.