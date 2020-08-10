Владимир Караник рассказал о состоянии мужчины, который попал под колёса спецавтомобиля МВД

Новости Беларуси. События, которые произошли накануне дня голосования. В Мозыре и Кореличах были задержаны молодые люди. Они изготовили металлические «ежи» и коктейли Молотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При помощи сообщников все это должны были доставить в Минск 9-10 августа. Позднее стало известно: захват административных зданий планировался еще как минимум в Новогрудке и Гомеле. По стандартам украинского майдана – боевики идут, прикрываясь женщинами с цветами и инвалидами на колясках. Только благодаря оперативной и слаженной работе силовиков удалось избежать кровопролития на улицах столицы.

По факту огнестрельное оружие не применялось ни одной из сторон. Очередная провокация не удалась. Однако около 40 раненых милиционеров и более 50 гражданских.