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Вакульчик: по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва»

10 августа 2020 17:15
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Новости Беларуси. Валерий Вакульчик рассказал, что в ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва». Подробности председатель КГБ Беларуси озвучил в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:
Накануне вечером из так называемого объединённого штаба нами была получена информация о том, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской. Буквально перед этим ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва». Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан.

Учитывая данные обстоятельства, о ситуации немедленно было доложено главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьёзностью отнеслись к данной информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединённого штаба. Они старались не привлекать внимание, но их присутствие было очевидно.

# Выборы в Беларуси # общество # Валерий Вакульчик # Фотофакт

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