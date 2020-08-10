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Юрий Караев: не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно

10 августа 2020 18:57
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Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов не допустят дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом заявил Юрий Караев в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев: не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно-1

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Заявляем, что не допустим дестабилизации ситуации в стране. Сил и средств для этого достаточно. Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные – привлекаться к установленной законом ответственности.

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# Выборы в Беларуси # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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