«Действительно тронуло до глубины души». Три мнения о Послании Президента

Новости Беларуси. Политические аналитики в студии телеканала СТВ обсудили Послание Александра Лукашенко народу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Оно состоялось на неделе перед выборами. Евгений Поболовец, СТВ:

Давайте каждый из вас озвучит свой топ-3 впечатлений, эмоций по итогам обращения Президента к народу. Что лично вас удивило, зацепило, на что обратили внимание? На этом Послании была нарисована новая модель Беларуси – именно экономическая

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Самое главное, безусловно, это очень сильный эмоциональный посыл. Этот посыл был сделан не только участникам этого мероприятия, но и в первую очередь всему белорусскому народу. Для меня, как специалиста именно изучающего и политические, и экономические вопросы, очень сильное впечатление произвело то, что фактически на этом Послании была нарисована новая модель Беларуси – именно экономическая. Чётко были обозначены и те векторы экономики, которые будут развиваться ближайшие 5-10 лет – это и космос, и IT, и биотехнологии, и инфраструктура, связанная с транспортом, с тем, чтобы развивать регионы. Однозначно, всё это будет говорить о том, что модель белорусской экономики будет перестраиваться. И самое главное, она будет более доходной, чем было до этого, и будет входить в технологический пул крупных держав, ориентированных как раз на создание современных технологий. И это важно. Евгений Поболовец:

Алексей, у вас какое мнение сложилось по итогам этого мероприятия? Мы сохраняем культуру труда, инженерные школы, только на новом технологическом уровне

Алексей Дзермант, политолог:

Знаете, я, наверное, всегда был сторонником государства социального. Тоже родился в Советском Союзе, родители получили многие блага (как бесплатная медицина и образование). Меня прежде всего порадовало и отрадно было слышать, что Президент подтверждает курс на сохранение социального государства, обещает то, что не будет шоковой терапии и реформ, которые разрушат социальную поддержку. Он много говорил, что будут вложения дальнейшие в нашу систему здравоохранения, которая, в принципе, нас спасла во время этой пандемии, выдержало наше государство этот удар. Вложения в систему образования, потому что для этой новой экономики, о которой сказал коллега, нужны будут новые знания и компетенции востребованы. И, конечно, посыл на то, что мы используем те проекты, которые уже были заложены, такие как Белорусская атомная станция, для развития, например, электротранспорта, для развития экологически чистой инфраструктуры как в городах, так и в регионах. Это очень важно. Удобная, экологически чистая инфраструктура впишется и, в общем-то, в образ будущего всего нашего континента. Мы видим, что в Евросоюзе принимают программу сокращения углеводородов, мы видим, как растут потребности того же Китая в этих новых технологиях, а мы, по сути, создаём задел у себя – производственный. Мы сохраняем культуру труда, инженерные школы, только на новом технологическом уровне. Я это всё увидел в Послании Президента и действительно – это то, что нужно нашей стране, я так думаю. Евгений Поболовец:

Александр, вы как думаете? Как гражданин я с теми, кто выступает за сохранение суверенной Беларуси и стабильное развитие, за перемены через Конституцию, а не через переворот

Александр Шпаковский, политолог:

Я выделил бы три вещи. Первая – искренность. Это не ново для Лукашенко, он всегда, традиционно выступает искренне и, по-моему, даже как-то охарактеризовал свой курс как искреннюю политику. И в работах зарубежных политологов, посвящённых белорусской модели и личности Президента, я встречал такой термин. Но действительно тронуло до глубины души. Особенно, конечно, завершающий посыл – даже меня, человека не склонного к лишним эмоциям. Когда было сказано: «Любимую не отдают», я действительно для себя почувствовал что-то очень близкое. С любимым человеком, со своими родителями, то есть с памятью о предках. Я был в зале, я слушал это Послание, был в этот момент абсолютно един с главой государства, хотя, по роду профессии, я должен как бы находиться над схваткой. Но в этой кампании у меня просто нет такой возможности, потому что как гражданин я, безусловно, с теми, кто выступает за сохранение суверенной Беларуси и за сохранение стабильного развития, за перемены через Конституцию, а не через переворот. Второе – это взгляд в будущее. Президента постоянно рисуют ретроградом, консерватором, делают акцент на его увлечении сельским хозяйством и опыте руководства сельскохозяйственным предприятием. Говорят, что он деревенский и прочее. В этом, кстати, ничего плохого нет по той простой причине, что сельское хозяйство сейчас вытягивает нашу экономику. И вложения в сельское хозяйство себя оправдали: страна занимает третье в мире место по производству молока. На секундочку, да, достижение. Когда Президент говорил о развитии IT-сектора, об атомной энергетике, о «зелёной экономике», об инновациях, я видел, что он смотрит в будущее. И это очень важно. С учётом того, что Президент – человек уже опытного возраста, но он близок к тому, о чём сейчас говорит молодёжь. И последние декреты – о криптовалюте, об электромобилях, да тот же самый Парк высоких технологий... Понимаете, для знающего человека смешно, когда заслуги этого Парка приписывают менеджеру, несколько лет там руководившему.