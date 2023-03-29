Ориентация на Восток. Как страны дальней дуги стали ближе к Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира. Традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко обозначает векторы внешней политики. За последние годы мы во многом переформатировали отношения с другими странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На второй план ушел недружественный Запад, который по-прежнему давит санкциями, но ближе стала дальняя дуга. Когда соседи отворачиваются, ставка на проверенных партнеров. Последовательно отстаивая идеи интеграции, Беларусь занимает активную и конструктивную позицию в объединительных образованиях – СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Для укрепления международных позиций осуществляется ускоренное оформление полноформатного членства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества. На качественно новый уровень выходит взаимодействие со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Как в условиях геополитической турбулентности удержать позиции – материал политического обозревателя Евгения Пустового.

Беларусь теперь не только центр Европы. Географически он под Полоцком. Там, где колыбель нашей государственности. Беларусь теперь точка политической бифуркации. Смелое противостояние западной гегемонии оценили на разных континентах.

Страны дальней дуги для Минска в политике никогда далекими не были. А теперь стали еще ближе. Экономически. У Беларуси открытая экономика. Половину того, что производим, вынуждены продать. Чтобы в том числе купить то, чего у нас нет, или не хватает своего. Президент в свое время рационально предложил золотую экспортную формулу: треть – братская Россия, треть – ЕС, треть – страны дальней дуги. Так менее болезненно переориентировать потоки нашей продукции. Лукашенко: «Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас». Подробнее.

Беларусь сохранила и умножила свои компетенции, не заместила свои наработки западным импортом. Поэтому есть что предложить миру. Даже технологичный Китай готов кооперироваться. От строительства горно-обогатительного комбината до дальнейшего развития объектов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Инвестиции, таможенные барьеры и поставки калия. Николай Снопков рассказал о договоренностях КНР и Беларуси.

Одни партнеры дальней дуги, такие как Китай, – это инвестиции и технологии. Другие, как Зимбабве, – потребитель белорусского экспорта и наших технологий. Именно равноправный подход больше всего ценят в Хараре. В эти дни у нас министр иностранных дел Зимбабве. Фредерик Шава в Минске: Зимбабве может стать хабом по поставкам продукции совместного производства.