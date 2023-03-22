Лукашенко: «Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас»

Новости Беларуси. Из Великой Отечественной войны Беларусь вышла победителем, но за светлое небо пришлось заплатить страшную цену. Наш народ хорошо запомнил военные преступления, ужасы боевых лет и поступки, на которые, как оказалось, способны люди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слишком тяжелые последствия, слишком глубокие раны оставила «коричневая чума» на нашей земле. Сегодня шрамы прошлого близки к тому, чтобы вновь закровоточить – не все страны усвоили урок.

Александр Лукашенко при любых конфликтах выступает за мирное урегулирование. Сейчас к нему добавились чуть более тихие, но не менее весомые голоса главы КНР и России. Благие намерения и инициативы. Но тех, у кого другие интересы, они не интересуют. Западные СМИ неотрывно следили за визитами Александра Лукашенко в Пекин и Тегеран, после за визитом Си Цзиньпина в Москву, окрашивая их исключительно в мрачные тона.

Илона Красутская, политический обозреватель АТН: Почему такой негатив? Ведь мы укрепляем дружественные связи с этими странами? Но в то же время это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Перед нами захлопнули дверь. Мы часто с Путиным обсуждаем этот вопрос. Ну чего в эту дверь ломиться? Они к нам придут. Они тихонько из-под плинтуса вылазят, заходят, торгуют и прочее. Европа уже предъявляет претензии Америке, что, подталкивая их, американцы очень хорошо торгуют с россиянами и так далее. Это бизнес. И это паршивые политики на Западе, которые одной рукой создают эту ситуацию, а другой рукой пытаются как-то по-мошеннически с нами не только разговаривать, но и торговать, и развивать экономику. Поэтому идем туда, если уже откровенно, где нас ждут. Мы делаем правильно. Но и они поняли, что сделали неправильно. Почему взвыли? Вот, обратите внимание, мой старый визави Болтон, который у меня был в гостях, заявил моими словами (и Помпео, и Болтон записали, что я им сказал тогда), а я сказал дословно: вы что, обезумели вообще, передайте своему президенту, тогда был Трамп, что ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Болтон это сегодня повторил. Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную, космическую, ядерную державу, которой является Россия, и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее (и уже считайте первую страну) – Китай.

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