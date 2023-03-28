Беларусь и Россия в 2028 году планируют запустить совместный спутник. Сейчас этот проект на этапе разработки конструкторской документации. Об этом в рамках союзного пресс-тура заявили в центре управления полетами Белорусского космического аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна готова укомплектовать объект современными оптическими системами, которые позволят делать более детальные снимки и цифровые карты местности. Линейное разрешение нового спутника будет в шесть раз выше, чем у предыдущих. Это поможет быстрее реагировать на лесные пожары, прогнозировать урожай, а также защищать рубежи нашей страны от внешней агрессии.

Владимир Юшкевич, начальник центра управления полетами Белорусского космического аппарата:

Самое главное – это разрешение. Если на старом спутнике можно было отличить легковой автомобиль от грузового, то сейчас мы даже увидим человека. Будет виден как на этих снимках. Плюс еще в этом спутнике предусмотрена стереосъемка.

Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:

Рельеф местности можно будет строить. Хотя за два пролета с этого спутника, который есть, тоже можно снять под разными углами и сделать рельеф с двух снимков, а здесь рельеф делается за один проход.

В рамках пресс-тура журналисты союзных СМИ познакомились и с центром инноваций крупнейшего производителя электроники Беларуси «Горизонт». Компания занимается реализацией многих социально важных проектов. В частности, при ее поддержке в нашей стране удалось построить первый детский офтальмологический санаторий, который ежегодно принимает тысячи маленьких белорусов, страдающих проблемами со зрением.

Ольга Ильина, директор центра инноваций «Горизонт»:

Мы на самом деле имеем огромный опыт в построении системы детского отдыха в больших масштабах. И при этом умудряясь оказывать не только услугу оздоровления, но и создавать те пространства, в которых дети будут иметь возможность непрерывно образовываться. Мы понимаем сегодня, что мы готовы уже будем представлять в скором времени программы, которые будут интересны для совместной деятельности.