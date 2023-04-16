Транспортный коридор «Север – Юг» поможет Беларуси переориентировать логистические цепочки

На ЕС свет клином не сошелся. Мы активно ищем новые логистические пути. Один из них – международный транспортный коридор «Север – Юг», рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Наши перевозчики тестируют этот маршрут. Ольга Коршун, СТВ:

Да, пока на торговом пути есть неровности, но все поправимо. Тем более, что есть желающие развивать это направление.

«Север – Юг» объединяет локальные транспортные артерии. Таким образом связывая страны ЕАЭС с Европой, Азией и Ближним Востоком. К примеру, этот транспортный коридор позволяет белорусским компаниям увеличить перевозки в Индию, Пакистан, государства Персидского залива и Средней Азии.

Речь идет также о развитии сообщения с Африкой, Латинской Америкой, странами азиатско-тихоокеанского региона через иранские порты, что заменит морские гавани Балтии. Потенциал всех поставок по коридору «Север – Юг» к 2030 году может составить как минимум 14 миллионов тонн, а как максимум больше 24 миллионов. Преимущественно речь идет о зерне и контейнерных грузах. Наша страна намерена активно двигаться по этому пути. В 2022 году Белорусская железная дорога запустила ускоренный поезд по маршруту Беларусь – Россия – Азербайджан. Планируется наращивать перевалку и через астраханские порты. Речь идет о поставках калийных удобрений, пиломатериалов, химических веществ, грузовиков. Главное преимущество маршрута «Север – Юг», в том числе перед морским путем через Суэцкий канал, в сокращении времени на перевозки.