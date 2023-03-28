Фредерик Шава в Минске: Зимбабве может стать хабом по поставкам продукции совместного производства

Новости Беларуси. Развитие белорусско-зимбабвийских отношений основывается на дружбе, взаимном доверии и интересе. Формировать планы на будущее и обмениваться опытом стороны планируют в тесном контакте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 28 марта, Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.

Фредерик Шава поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и передал дружеские пожелания от президента Зимбабве. Делегация из Африки находится в Беларуси несколько дней, и визит уже можно назвать продуктивным. В рамках командировки были организованы встречи с белорусскими коллегами в сфере сельского хозяйства, гражданской защиты, торговли и промышленного производства.

Фредерик Шава, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве:

Это была инициатива Зимбабве, чтобы потенциал Беларуси, ее технологические возможности были представлены в Зимбабве. Что касается производства, мы можем производить определенную продукцию в Зимбабве, используя белорусские технологии. Определенно, мы можем вместе производить новую продукцию, которая будет использоваться как в Зимбабве, так и в соседних странах. Если мы продвинемся и будем успешными в этом деле, Зимбабве на самом деле сможет стать хабом для нашего региона по поставкам продукции совместного производства.