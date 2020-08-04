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Приватизация арендного жилья, повышение зарплат и нефтегазовая тема. Чего ждут от Послания Президента белорусы?

04 августа 2020 07:13
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Новости Беларуси. Послание Президента народу и парламенту – это ориентир для всех нас. Традиционно глава государства анализирует ситуацию в стране и мире, формирует главные задачи и цели дальнейшего развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политика, экономика, социальная защита, позиции нашей страны на международной арене. Чего ждут от выступления Президента белорусы?

Приватизация арендного жилья, повышение зарплат и нефтегазовая тема. Чего ждут от Послания Президента белорусы?-1

Гродно
Я уже, в принципе, несколько лет смотрю ежегодное обращение. Мне нравится, что освещаются очень разные темы. И в принципе, именно те, которые мне интересны, – это, возможно, повышение заработных плат, потому что я потенциальный молодой специалист, и мне этот вопрос особенно актуален.

Приватизация арендного жилья, повышение зарплат и нефтегазовая тема. Чего ждут от Послания Президента белорусы?-3

Хотелось бы услышать дальнейшие шаги по поддержке малообеспеченных и семей, и специалистов.

Приватизация арендного жилья, повышение зарплат и нефтегазовая тема. Чего ждут от Послания Президента белорусы?-5

Ганцевичи
Рассматривается ли вопрос на уровне правительства о том, чтобы арендное жильё в дальнейшем была возможность приватизировать. 

Приватизация арендного жилья, повышение зарплат и нефтегазовая тема. Чего ждут от Послания Президента белорусы?-7

Хотелось бы, чтобы уделили внимание малым районным центрам. Чтобы материально-техническая база именно поликлиник и районных больниц соответствовала уже тем критериям, которые на сегодняшний день имеют областные и республиканские центры. 

Приватизация арендного жилья, повышение зарплат и нефтегазовая тема. Чего ждут от Послания Президента белорусы?-9

Гомель
Хотелось бы услышать о социальной политике. О том, что будет сделано для здравоохранения и в целом для нашего населения.

Приватизация арендного жилья, повышение зарплат и нефтегазовая тема. Чего ждут от Послания Президента белорусы?-11

Быховский район
Я как родитель и педагог обращаю внимание на ту сферу, которая близка мне. А именно  система образования. И в этом году актуален вопрос поступления детей в высшие учебные заведения. Останется ли эта система прежней, или будут внесены определённые изменения.

Приватизация арендного жилья, повышение зарплат и нефтегазовая тема. Чего ждут от Послания Президента белорусы?-13

Новополоцк
Большое внимание уделит Президент, по-моему, промышленности нашей, развитию страны. В частности, как я из Новополоцка, я думаю, что нефтегазовую тему он обязательно поднимет. 

Приватизация арендного жилья, повышение зарплат и нефтегазовая тема. Чего ждут от Послания Президента белорусы?-15

Я еще представитель молодого поколения, можно сказать, поэтому больше интересуют вопросы такие: поддержка многодетных семей и с этим сопутствующие вопросы, все что касается того же жилья, образования. 

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Александр Лукашенко

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