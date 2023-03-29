Белорусский депутат: каждый человек должен понимать, что мы одержали экономическую победу
Новости Беларуси. Беларусь на карте мира. Традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко обозначает векторы внешней политики. За последние годы мы во многом переформатировали отношения с другими странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На второй план ушел недружественный Запад, который по-прежнему давит санкциями, но ближе стала дальняя дуга. Когда соседи отворачиваются, ставка на проверенных партнеров.
Ориентация на Восток. Как страны дальней дуги стали ближе к Беларуси?
У Минска новые внешнеполитические нарративы. Беларусь готова объединять страны и континенты через промышленную кооперацию. Политическая уже давно присутствует. Опыт и талант у белорусского лидера, бесспорно, для этого есть. Теперь Беларусь – это еще и один из маяков альтернативного пути для планеты. Как в политическом плане, так и в экономических отношениях.
Петровский: «Мы не должны думать о том, что какие-то 40 государств мира против нас ввели санкции». Подробнее.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Загоняя в угол экономику Беларуси, западные страны, западные политики ожидали краха. Но под руководством нашего главы государства были приняты абсолютно другие стратегические действия, о которых даже близко не догадывались западные политики. И даже не рассчитывали на это действие. Мы сегодня опять-таки одержали победу. И это должен каждый человек понимать (и трудовой коллектив), что мы одержали экономическую победу.
Подписывайтесь на нас в Telegram!