Белорусский депутат: каждый человек должен понимать, что мы одержали экономическую победу

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира. Традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко обозначает векторы внешней политики. За последние годы мы во многом переформатировали отношения с другими странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На второй план ушел недружественный Запад, который по-прежнему давит санкциями, но ближе стала дальняя дуга. Когда соседи отворачиваются, ставка на проверенных партнеров. Ориентация на Восток. Как страны дальней дуги стали ближе к Беларуси?

У Минска новые внешнеполитические нарративы. Беларусь готова объединять страны и континенты через промышленную кооперацию. Политическая уже давно присутствует. Опыт и талант у белорусского лидера, бесспорно, для этого есть. Теперь Беларусь – это еще и один из маяков альтернативного пути для планеты. Как в политическом плане, так и в экономических отношениях. Петровский: «Мы не должны думать о том, что какие-то 40 государств мира против нас ввели санкции». Подробнее.