Инвестиции, таможенные барьеры и поставки калия. Николай Снопков о договорённостях КНР и Беларуси

Главные политические новости сегодня, 1 марта, приходят из Пекина. Продолжается государственный визит Александра Лукашенко в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его эксперты уже назвали историческим.

Самаркандский меморандум стратегического сотрудничества был подписан на полях саммита ШОС. В лобной точке Великого шелкового пути. Теперь трансконтинентальный коридор развития глобальной экономики возрождается. Этот путь отличный от разрушительной гегемонии Запада. Это путь созидания и мира для мира. Именно так Президент назвал 2023 год в Беларуси. А Китай предлагает это всему цивилизованному миру. Беларуси по дороге с этими начинаниями. Китайская экономика, как здешние локомотивы, быстро набирает скорость. У Беларуси здесь особая роль. Китай готов гарантировать зеленый свет.

Так кортеж белорусского лидера перемещался по Пекину. Мотоциклисты, скорее, больше для значимости, чем для безопасности. В этой детали уважение и к личности Лукашенко, и к позиции официального Минска, и в целом к стратегическому партнеру. Более близкий статус отношений у Пекина только – здесь особо подчеркивают «только» – с соседним и густонаселенным Пакистаном. Примерно, как у нас с Россией. Для нас Китай второй после Москвы и торговый, и политический партнер. Ведь даже в 2022 году, когда из-за пандемии Китай проводил политику нулевой терпимости, товарооборот с КНР достиг рекордного показателя за последние 10 лет. Теперь готовы убрать и таможенные барьеры. Белорусским товарам, как и белорусскому лидеру, – зеленый свет.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Руководствуясь подсказкой товарища Си Цзиньпина, мы делаем акцент на три региона в нашем сотрудничестве. Это Тяньцзинь – город центрального подчинения. Здесь производственно-логистические углубление и направленность. Город Циндао, также центрального подчинения. Это производственно-медицинская направленность и активное использование площадки зоны свободной торговли ШОС. И Чунцин – это сердце логистики, сердце транзита. Здесь в основном это электронная коммерция, акцент на транспортно-логистические коридоры, в том числе зеленые коридоры.

Хорошие новости еще по одному чувствительному моменту. Калий – важная статья бюджетных доходов Беларуси. И вызывает большой интерес со стороны огромного рынка Китая. А диверсификация рынков – страховка от демпинга цен основными потребителями. Особенно в условиях мировой продовольственной непредсказуемости. В межгосударственные отношения вовлекается и региональное сотрудничество. Чем больше инвестиций одной из крупнейших экономик мира, тем выгоднее нам. Рабочие места, компетенции, доходы. Деньги Поднебесной – это еще и страховка от вмешательства коллективного Запада в наши интересы. «Не будет барьеров». Николай Снопков рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая.