«Можете на нас рассчитывать». Лукашенко встретился с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве

Новости Беларуси. Развитие белорусско-зимбабвийских отношений основывается на дружбе, взаимном доверии и интересе. Формировать планы на будущее и обмениваться опытом стороны планируют в тесном контакте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 28 марта, Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.

Беларусь готова к тесному сотрудничеству с африканской страной. Стороны уже приступили к реализации ряда проектов по самым разным направлениям. Более того, взаимодействие уже выходит за рамки достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Африку договоренностей. В первую очередь, это касается гуманитарной сферы. Глава государства подчеркнул, что партнеры и друзья из Зимбабве могут рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку Беларуси по самым чувствительным вопросам, таким как детство и материнство, здравоохранение и образование. Курировать данные направления будет супруга президента Зимбабве. В ближайшее время она прибудет с визитом в нашу страну.

Важным направлением партнерства остается торгово-экономическая повестка. Как отметил Александр Лукашенко, мы рассматриваем возможность выстраивания трехсторонних форматов сотрудничества с соседними с Зимбабве странами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается торгово-экономических отношений, дорога известна, пути известны. Мы готовы с вами не просто обмениваться товарами, мы готовы создавать совместные предприятия у вас, готовы принять ваши инвестиции в Беларуси, если это вас будет интересовать. И на вполне цивилизованной, высокой основе выстраивать это сотрудничество в сфере экономики. Все договоренности, которых мы достигли во время моего визита в вашу страну, будут неукоснительно соблюдаться. Мы также намечали ряд программ совместной работы Зимбабве, Беларуси и других стран. Если у вас будет к этому интерес и у этих стран будет заинтересованность, мы сделаем все необходимое для того, чтобы сотрудничать с вами. Словом, все, что я обещал президенту, я сделал и продолжаю делать, можете на нас рассчитывать.