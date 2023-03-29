Петровский: «Мы не должны думать о том, что какие-то 40 государств мира против нас ввели санкции»

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира. Традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко обозначает векторы внешней политики. За последние годы мы во многом переформатировали отношения с другими странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На второй план ушел недружественный Запад, который по-прежнему давит санкциями, но ближе стала дальняя дуга. Когда соседи отворачиваются, ставка на проверенных партнеров. Ориентация на Восток. Как страны дальней дуги стали ближе к Беларуси?

Александр Лукашенко не просто расширяет географию своих визитов. Каждый из них с глобальной повесткой. Беларусь приходит только в те страны, где есть потенциал для сотрудничества. Взлет Китая наш Президент анонсировал еще в конце 1990-х. Тогда и начал развивать отношения с Пекином. Вот поэтому сейчас у наших стран самая высокая степень доверительных отношений – всепогодного стратегического партнерства. С другими государствами нет таких дефиниций, но есть такие крепкие мосты сотрудничества. Белорусский депутат: каждый человек должен понимать, что мы одержали экономическую победу. Подробнее.