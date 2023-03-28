Лазуткин: их Новая Беларусь – это Литва, они уже открыто говорят, что это и есть белорусское государство

В ООН призвали Литву отменить санкции против белорусского калия – это одно из условий продления зерновой сделки, которую заключила Россия. Однако литовская власть навстречу не идет и, наоборот, ужесточает санкции против белорусов на национальном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как белорусская эмиграция стала инструментом конфликта Польши и Литвы с органами Евросоюза и ООН, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Какая главная проблема Прибалтики? Это коррупция, связанная с транзитом и с морскими портами. Несмотря на санкции, через Литву и Латвию до сих пор идут фуры с товаром в Россию, а обратно – танкерная нефть, которую смешивают в портах и продают, например, в Британию. То есть вроде бы санкции соблюдают, но при этом действуют и схемы обхода. Как говорят, связаны они с литовскими и латышскими политиками. С одной стороны, там марши СС, а с другой – перекачка российских денег через подставные фирмы. США это видят и все время пытаются сделать санкции жестче. На этом фоне в Европе конфликт: Литва и Польша предлагают новые драконовские меры – поляки даже готовы полностью закрыть свои погранпереходы под предлогом, что мы обижаем оппозицию, а Литва прекращает выдачу виз белорусам. Но их правительство делает одно, а, как в поговорке, вода путь найдет.

Например, когда против нас ввели санкции США (еще до начала СВО), белорусский калий все равно прекрасно ехал по литовской железной дороге. Как так получилось, никто не знает, но крайним сделали министра транспорта Литвы, отправили в отставку, хотя чуть не упало все правительство. Американцы прекрасно знают, с кем они работают, насколько это ненадежные люди, поэтому все время вводят новые ограничения. Из последнего – белорусские физлица, даже те, кто много лет жил в Литве, теперь не могут получить литовское гражданство – вдруг это шпионы или агенты белорусского влияния. Кроме того, литовцы запретили белорусам покупать у себя недвижимость и прекратили выдавать вид на жительство. Это такой фильтр: гражданами вы не станете, а на территории Литвы оставят только тех, кто проходил проверки после 2020 года. Эмиграция в Литве воет, а Офис Тихановской это приветствует.

Мы прыветствуем абмежаванні ў дачыненні да тых людзей, якія супрацоўнічаюць з рэжымам (смотрите в видео). Почему они это поддерживают? А у них есть проект выдавать собственные паспорта. Но эмиграция не рвется их получать, лучше иметь нормальный паспорт Евросоюза, и вот их пытаются прижать к стенке. Не будете сотрудничать – останетесь вообще без родины и документов. Второй, более мягкий вариант – с помощью Офиса Тихановской составлять списки «хороших белорусов» – тех, кто не попадает под новые визовые ограничения. Но тогда литовская виза будет для нас как отметка на лбу, что вы иностранный агент. Поэтому у нашей эмиграции прекрасный выбор – огонь или полымя.

А кроме проблем для мигрантов, это еще и барьер для белорусского бизнеса. Даже в случае ослабления общих европейских санкций (например, по калию) литовцы сделают так, что сотрудничать с Беларусью будет невозможно из-за национальных запретов. «Мы вас самих не пустим в страну, не то что ваш калий». И вы помните, как в 2020 году много рассказывали про Новую Беларусь. Так вот их «Новая Беларусь» – это Литва. Они уже открыто говорят, что у нас тут парламент, правительство, что это и есть белорусское государство.

У нас для этого созданы Объединенный переходный кабинет, Координационный совет. Это такие протогосударственные институты, протопарламент, протоправительство. И это мы делаем уже. Но чего нам не хватает – это политической воли наших союзников, в том числе западных стран. А почему их не поддерживают? Потому что на фоне проблем с Беларусью в той же Литве постоянно идут споры, зачем нам Тихановская. Серьезные люди сначала потеряли деньги из-за санкций, а теперь тратят деньги на содержание Офиса. Литовская власть пытается это недовольство погасить, и вот Сейм Литвы предложил новый механизм финансирования – собирать деньги с белорусской эмиграции, кто остался в стране, как налог на правительство. Казалось бы, люди просто уедут из Литвы от таких перспектив, но нет – там держат филиалы многие IT-компании. Скорее всего, их и будут стричь. С одной стороны, Литва предложила льготные условия, а с другой – ваши сотрудники, как физлица, будут платить налог на содержание Тихановской. И что же делают наши белорусы там? Может, они протестуют, выходят на улицы, как в Минске? Конечно, нет, потому что их моментально выкинут из страны. Вы там не имеете никаких прав, но можете повозмущаться в интернете.

Отстаивать свои права надо учиться у Франции. Там сначала были арабские бунты в бедных районах, потом «желтые жилеты» – студенты и безработные, а сегодня бунтует вполне себе взрослое работающее население. Французы пытаются отправить в отставку правительство из-за пенсионной реформы. Но Макрон заявляет: у толпы нет права выражать мнение, делайте это через депутатов. То есть когда строили баррикады в Минске, Макрон нам рассказывал, что это право граждан и надо продолжать мобилизацию. А у себя дома – нет-нет, все в письменном виде и только через парламент.

А почему западные организации не осуждают Францию, не вводят санкций за разгон протеста газом и собаками? Потому что Макрон правильно себя ведет и выполняет пожелания США. Более того, ему все время намекают – не занимайтесь внешней политикой, это не ваши вопросы. Вот у вас профсоюзы бастуют, мусор на улице, жгут машины – решайте внутренние проблемы. А ведь у Франции были интересы в Африке, в атомной энергетике, в производстве оружия, они пытаются быть посредниками в любых конфликтах, но из-за кризиса военные и гуманитарные проекты будут сворачивать. В мире должен остаться только один полюс силы, это касается всех, даже союзников по НАТО.

И сегодня Европа поделена на две части. Одна воевать не хочет и не может, она занята внутренними проблемами, а вторая – хоть и живет за счет первой, агрессивно нацеливается на Восток. И даже если «горячей» войны не будет, поляки и британцы построят новый железный занавес с прицелом на морскую и сухопутную блокаду, которая пройдет от Петербурга до Черного моря. Это будет стоить Европе огромных денег, и сегодня европейский бизнес ломают через колено, что мы, белорусы, особенно ярко видим в Польше и Литве. Но повлиять никто ни на что не может – польские перевозчики не могут открыть погранпереходы, граждане Литвы не могут отказаться от Тихановской, немецкие компании не могут расследовать взрыв газопроводов. И пока в Европе сохраняется такой расклад сил, можно ждать чего угодно, любых самоубийственных шагов, вплоть до терактов и военных действий.