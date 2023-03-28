От здравоохранения до экономического сотрудничества. О чём договорились Лукашенко и глава МИД Зимбабве?
Все договоренности, которых достигли лидеры Беларуси и Зимбабве в начале года, будут неукоснительно соблюдаться. Об этом заявил 28 марта наш Президент. Во Дворце Независимости состоялись переговоры Александра Лукашенко с министром иностранных дел и международной торговли этой южноафриканской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин министр, как видите, вы вовремя приехали в Беларусь. Даже можете почувствовать, что такое зима в Беларуси.
В эти дни Фредерик Шава находится с визитом в нашей стране. Накануне у министра состоялось общение с главой МИД Беларуси, сегодня – высший уровень. Стороны констатируют, что к намеченным во время государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве договоренностям добавился ряд новых направлений, по которым мы готовы взаимодействовать. И глава нашего государства подчеркнул, что партнеры и друзья из Зимбабве могут рассчитывать на всестороннюю помощь Беларуси по разным направлениям, где бы ни понадобилась наша поддержка и компетенции. Прежде всего – в сфере здравоохранения и образования. Курировать их будет супруга Президента Зимбабве. В ближайшее время она прибудет с визитом в нашу страну.
Вместе с тем в торгово-экономическом сотрудничестве наметилась тенденция выстраивания трехсторонних форматов с южноафриканскими странами. При этом Зимбабве могло бы стать своеобразным хабом. Александр Лукашенко подтвердил желание Беларуси усиливать свое экономическое присутствие в Африке.
Александр Лукашенко:
Я также довольно подробно разговаривал с Президентом России по поводу нашего совместного сотрудничества с африканскими государствами и прежде всего вашей страной. И от него получил заверение в эффективном сотрудничестве не только Беларуси, но и России, и других стран, дружественных Зимбабве и соседним странам Африки, другим странам Африки, и большую заинтересованность в этом сотрудничестве. Словом, все, что я обещал Президенту, я сделал и продолжаю делать, можете на нас рассчитывать.
Эта встреча стала логичным продолжением январского визита нашего Президента в Зимбабве. Тогда в течение нескольких дней в Хараре Александр Лукашенко проводил переговоры со своим коллегой. С момента визита прошло два месяца, а стороны уже сделали важный шаг – в Минске открыли посольство Зимбабве. Как отметил Фредерик Шава, с назначением посла тянуть не планируют, имя представителя в Беларуси узнаем в ближайшие месяц-два. Зимбабвийцы настроены на динамичное взаимодействие, и делегация проделала далекий путь в Минск, чтобы воплотить намеченное двумя лидерами.
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