От здравоохранения до экономического сотрудничества. О чём договорились Лукашенко и глава МИД Зимбабве?

Все договоренности, которых достигли лидеры Беларуси и Зимбабве в начале года, будут неукоснительно соблюдаться. Об этом заявил 28 марта наш Президент. Во Дворце Независимости состоялись переговоры Александра Лукашенко с министром иностранных дел и международной торговли этой южноафриканской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин министр, как видите, вы вовремя приехали в Беларусь. Даже можете почувствовать, что такое зима в Беларуси.

В эти дни Фредерик Шава находится с визитом в нашей стране. Накануне у министра состоялось общение с главой МИД Беларуси, сегодня – высший уровень. Стороны констатируют, что к намеченным во время государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве договоренностям добавился ряд новых направлений, по которым мы готовы взаимодействовать. И глава нашего государства подчеркнул, что партнеры и друзья из Зимбабве могут рассчитывать на всестороннюю помощь Беларуси по разным направлениям, где бы ни понадобилась наша поддержка и компетенции. Прежде всего – в сфере здравоохранения и образования. Курировать их будет супруга Президента Зимбабве. В ближайшее время она прибудет с визитом в нашу страну.