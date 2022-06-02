«Он удаляется от этих пустышек». Гигин о символизме длинного стола Путина

Григорий Азаренок, СТВ: Встреча губернаторами, мы это отметили, встреча с регионами. Но и отношения президентов Беларуси и России вышли на совершенно другой уровень. Я смотрю на этих жалких мелкотравчатых, Меркель ушла, как говорится, и поговорить не с кем, то есть совершенно никчемных европейских политиков. А наши президенты поднялись на такой уровень понимания мира, процессов, сущности всего, что смотрятся на голову выше, даже на много голов выше, чем эта вся публика.

Вадим Гигин, политолог:

Нужно учитывать фактор продолжительности нахождения у власти. Давайте поговорим о таких почти метафизических вещах политики, а не анализировать сиюминутные, как нам подсказывают наши зрители, моменты. Почему Запад, американцы навязывают концепцию быстрой смены власти? Нужно, чтобы лидеры быстро менялись, год или два – замена. В Италии чуть ли не каждые два месяца меняется правительство, и это вроде бы хорошо. А ведь это сделано специально, чтобы подлинные рычаги власти скрыть. Ведь не Байден управляет Америкой, этот старик, который путает Северную Корею и Южную, который вместо слова финляндизация говорит о фендализации, который здоровается с пустотой. Не он управляет. И не Олаф Шольц управляет Германией, и не Макрон управляет Францией. Просто за этими персонажами, которые кажутся нам, наверное, они такие и есть, никчемные, пустые, стоят куда более серьезные люди.

Почему зачастую говорят, что эта система не рушится? Если такие пустышки управляют, то все должно рухнуть. Потому что они не управляют. Чем более власть публичная, тем меньше в ней власти. А у нас режимы более честные. Ведь если Александр Лукашенко что-то заявляет публично, то он и принимает это решение. Так же делает и Владимир Путин. И продолжительность нахождения у власти влияет: накапливается опыт, накапливается понимание того, что происходит, – это очень важно. Все-таки править нужно достаточно продолжительное время. Там, правда, возникает другая проблема – это передача следующему поколению, обеспечивание преемственности власти. Да, эта проблема непростая, и она зависит от мудрости политиков.

Сейчас они достигли этого пика. Много в пропаганде Зеленского, западных разговоров про длинный стол Путина, но Александр Лукашенко никогда с Путиным не разговаривает за таким столом. Путин со своими сторонниками общается накоротке, близко, а этот стол для Макрона. Этот кремлевский стол – показатель. Да, он удаляется от этих пустышек, от этих людей, которые не понимают глубинных процессов. Ведь Путин и Лукашенко, наши народы, они закладывают стиль будущего. А Байден, Макрон, Шольц, вне зависимости от их возраста, тянут нас в прошлое. Ведь они все время говорят о возвращении к системе ценностей и идеалов 1990-х и 2000-х. Мы говорим о новом мире, мы говорим о том, что мир никогда не будет таким, каким он был до 24 февраля, а они хотят постоянно вернуться назад. Кто несется вперед с головой, обернутой назад, он всегда проиграет. Слабость западных политиков (и того же Зеленского) заключается в том, что они боятся посмотреть правде в глаза, они постоянно пытаются создать некую иную реальность, параллельную реальность. Почему там востребованы персонажи по типу Арестовича или Гордона? Потому что они помогают им создать эту виртуальную реальность, вести пиар-войну и пиар-политику, чего нет у Путина и Лукашенко. Они не занимаются пустым пиаром, они осуществляют реальную политику, о которой на Западе зачастую и позабыли.

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