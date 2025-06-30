О единственном спасительном варианте для Украины сегодня высказались (где бы вы думали?) в Штатах! И это совсем не то, что, вероятно, ожидал услышать официальный Киев из-за океана.

«Новое оружие не сможет спасти Киев, ему помогут лишь переговоры», – утверждает авторитетное американское издание The National Interest и добавляет, что, несмотря на просьбы Зеленского предоставить ему, цитата, «не менее семи» зенитно-ракетных комплексов Patriot, едва ли этот заказ будет выполнен. 7 – это ровно половина от 14, а именно столько у США батарей Patriot по всему миру. А теми, что есть у союзников, в Германии, Польше и Греции, европейцы, понятное дело, делиться не собираются. Вот такое, что называется, на злобу дня прочтение известной фразы «Дружба дружбой, а табачок врозь».

При этом американское издание подчеркивает, что никакая западная помощь Украине не сможет лишить Россию того огромного преимущества, которое она получила за последние три года. Так что единственный разумный вариант – переговоры. О третьем стамбульском раунде то и дело говорят в последнее время. «Ясность по очередному этапу диалога Москвы и Киева наступит в ближайшее время», – об этом заявили в Кремле и добавили, что динамика переговоров будет зависеть не только от позиции Киева, но и от «эффективности посреднических усилий Вашингтона».

Готовность к третьему раунду переговоров с Киевом подтвердил и Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил накануне в Минске, общаясь с журналистами. Официальной позиции Киева по этому поводу пока не озвучено. Однако, как рассуждает один из депутатов Верховной Рады, цитата, «после неудачных саммитов НАТО и ЕС у Зеленского не осталось вариантов, кроме личной встречи с Путиным».