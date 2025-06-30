Карэн Варданян – лучший игрок 14 тура чемпионата Беларуси по футболу

Карэн Варданян стал лучшим игроком 14 тура чемпионата Беларуси по футболу. Нападающий минского «Динамо» сыграл ключевую роль в победе над одноклубниками из Бреста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его хет-трик в ворота соперников предопределил ход дерби и принес подопечным Вадима Скрипченко крупную викторию – 5:0. Причем с первых минут на поле форвард выглядел убедительно, а свои уверенные действия конвертировал в голы. Безусловно, именно его эффективная игра помогли «минчанам» записать в свой актив важнейшие три очка и подняться на вторую строчку турнирной таблицы.