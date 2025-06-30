Белорус Андрей Лошко вызван в лагерь развития «Сиэтла»

Белорусский форвард Андрей Лошко примет участие в лагере развития «Сиэтла», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт кэмпа намечен на начало июля. Напомним, нападающий был выбран на драфте НХЛ два года назад в четвертом раунде. В минувшем сезоне уроженец Жлобина играл за «Ниагару» в хоккейной лиге Онтарио. В регулярке он провел 67 матчей и набрал 70 очков. В плей-офф у земляка пять игр и шесть баллов. Затем Лошко дебютировал в АХЛ за «Коачеллу». В единственной игре регулярного чемпионата он оформил дубль, в плей-офф сыграл один поединок.