«Очень болезненным был переход с YouTube на Rutube». Придыбайло о проблеме российских медиа

Константин Придыбайло, журналист:

Мы столкнулись с тем, что, к сожалению, наше общество тоже привыкло к западным сервисам и ресурсам. И очень болезненным был переход с YouTube на Rutube, на «Вконтакте» и так далее. У меня стрим по будням выходит во «Вконтакте». Сегодня я не смог посмотреть ребят, сидя в гостинице в Санкт-Петербурге, потому что он все время зависал. А где мне их можно было смотреть? Я спокойно зашел на наш там один партизанский YouTube-канал и там посмотрел. Мы столкнулись с тем, что наши платформы, вроде бы они есть, но в то же время их нет. И нам нужно их создавать, нужно их развивать. Здесь еще спорный момент есть: многие коллеги говорят, что вы там угрожаете отключением YouTube, а как мы к ним будем доносить ту или иную нашу точку зрения? Я считаю, что мы не должны им доносить ту или иную точку зрения.

Нам нужно хотя бы со своими людьми разобраться. К сожалению, есть люди, которые не поняли, что происходит с 24 февраля. Есть люди, как сказал Дмитрий Песков, которые испугались, потом они как-то отошли, проветрились, протрезвели. Есть люди, которые абсолютно убеждены в своих русофобских идеях. Тут далеко ходить не надо. Мы видим некоторых артистов, которые все сделали в России, но при этом сейчас занимают антироссийскую позицию. С нашими людьми надо разговаривать, нашим людям нужно объяснять, что Россия делает сейчас на территории Украины, в чем заключается специальная военная операция. Кому надо, в Европе он так или иначе дойдет.

Читайте также:

Лазуткин: «Чтобы на кого-то нападать, надо сначала разобраться со своими проблемами. Потом уже пытаться создавать проблемы Беларуси»

Лазуткин о Болонском процессе: «Это инструмент для выкачивания мозгов»

«Зачем так долго – мы сейчас воюем». Придыбайло об идее создать союзные медиа к Новому году