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«Зачем так долго, мы сейчас воюем». Придыбайло об идее создать союзные медиа к Новому году

02 июня 2022 17:00
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудили информационную войну, пропаганду и контрпропаганду, спецоперацию КГБ в Украине. В гостях – философ и политолог Вадим Гигин и журналист Константин Придыбайло.

«Зачем так долго, мы сейчас воюем». Придыбайло об идее создать союзные медиа к Новому году-1

Константин Придыбайло, журналист:
На самом деле, нам нужно всем сделать выводы из той информационной войны и немножко даже взбодриться, потому что в 2020 году мы взбодрились Беларусью, когда ощутили. И ты ощутил, и мне немножко досталось по той информационной войне, которая произошла в 2020-м. Сейчас она в разы мощнее. Подключились и белорусские змагары, и их сетки, Telegram-каналы польского «Белсата» и прочее. Туда же теперь примкнули и наши российские «навальнисты». И теперь они такой гурьбой навалились, включая еще представителей ЦИПсО Украины. Мы сейчас переживаем. У меня на самом деле есть масса других нюансов. Понятное дело, мне хочется поднять тему и союзного медиа, о котором говорил Дмитрий Федорович Мезенцев на прошлой неделе на заседании комитета с главами государств. Он проанонсировал, что будут создаваться новые медиа к Новому году. Я не понимаю, зачем так долго, мы сейчас воюем. Зачем нам подносить снаряды к Новому году, нам нужны сейчас эти информационные пушки, эти информационные снаряды. Я не понимаю, что происходит. Но надеюсь, что хотя бы к Новому году увидим какой-то результат.

У меня другой еще вопрос. Есть сейчас масса санкционных списков, я в «списке Путина», в «списке навальниствов», в списке других моральных уродов. Вопрос в чем? Когда ты попадаешь в такой список, ты, по-моему, тоже под санкциями Евросоюза или Великобритании, все звонят и говорят: слушай, это круче ордена. Да ни фига, это не круче ордена. Есть люди, которые продолжают работать в государственных СМИ и в России, и в Беларуси, которые в эти санкции не попадают, но сидят с фигой в кармане, звонят и говорят: поздравляю тебя с включением в очередной санкционный список. А сами они, есть у нас масса журналистов, у которых и имущество, и квартиры есть за границей. Как раз это и история, что немодно быть патриотом, меня очень напрягает.

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# Санкции # общество # Константин Придыбайло # Григорий Азарёнок # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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