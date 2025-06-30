Женская сборная Беларуси по футболу U-19 сыграла вничью с командой России

Футболистки сборной Беларуси, составленной из исполнительниц до 19 лет сыграли вничью со сверстницами из России во втором товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой половине встречи гостьи владели инициативой и отправили в наши ворота два мяча, однако еще до перерыва соотечественницы сумели сократить отставание. На старте второго тайма оппонентки вновь упрочили свое преимущество, но наши девушки проявили характер, сравняли счет и сумели уйти от поражения. Как итог ничья – 3:3. В составе белорусской дружины по разу отличились Дарья Протасюк, Диана Кацынель и Виолетта Гузовская. Напомним, в первом спарринге несколькими днями ранее, землячки уступили – 2:4.

Сергей Русецкий главный тренер женской сборной Беларуси по футболу (U-19):

Немножко не повезло нам сегодня с половиной, как ни крути, как бы ни звучало как какая-то отговорка, но это так и было. Очень сложно даже в мужском футболе против ветра такого шквального работать. Поэтому первый тайм, можно сказать, мы работали 12 на 11. Погода была не на нашей стороне. Но в целом хорошо провели первый тайм, достойно по движению. Те моменты, которые мы проработали сегодня, лучше просматривались. Но опять же, нет предела совершенства. Будем дальше прогрессировать, просматривать, работать и готовиться к серьезному чемпионату.