Урок истории на колёсах – узнали, как в Витебске встретили уникальный проект «Поезд Победы»

Машина времени, которая переносит современных белорусов во времена Великой Отечественной войны: «Поезд Победы» сделал остановку в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители города смогут погрузиться в героическую эпоху, передвижной музей сделал остановку на 2 дня. Интерактивная экспозиция побывала уже во всех областных центрах страны и в каждом регионе посетителей переполняли эмоции от увиденного. Как встретили уникальную выставку в северной столице – узнаем у нашего корреспондента.

Традиция подавать звуковой сигнал в честь Победы появилась в 1945-м. Перед тем, как Юрий Левитан зачитал акт о капитуляции Германии, по всей стране раздался протяжный гудок, возвестивший о долгожданном радостном событии. 30 июня такой же сигнал прозвучал в Витебске. В город на Двине прибыл «Поезд Победы». В железнодорожном составе 10 тематических вагонов. Каждый посвящен определенному историческому периоду – от начала Великой Отечественной войны до победного мая. Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Уникальный музей на колесах! «Поезд Победы» прибыл в Витебск

Сергей Ляденко, заместитель начальника витебского отделения белорусской железной дороги:

Проект «Поезд Победы» направлен в первую очередь на патриотическое воспитание и подрастающее поколение. Каждый вагон имеет яркое патриотическое содержание конкретной исторической страницы. Познакомившись с этой экспозицией, я считаю, что очень большое патриотическое воспитание. Каждый посетивший его узнает много нового. Урок истории под стук колес. Время в поезде словно остановилось. Ни звука, ни шороха – все как один погружены в события тех страшных лет. Здесь застыла боль и трагедия. В хронологическом порядке вся история войны. Реалистичные декорации, точные звуковые эффекты, специальное освещение помогают «оживить» танковые бои и воздушные атаки. А еще солдатский быт, довоенную мирную жизнь и радость Великой Победы.