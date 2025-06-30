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Урок истории на колёсах – узнали, как в Витебске встретили уникальный проект «Поезд Победы»

30 июня 2025 19:54
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Машина времени, которая переносит современных белорусов во времена Великой Отечественной войны: «Поезд Победы» сделал остановку в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители города смогут погрузиться в героическую эпоху, передвижной музей сделал остановку на 2 дня. Интерактивная экспозиция побывала уже во всех областных центрах страны и в каждом регионе посетителей переполняли эмоции от увиденного.

Как встретили уникальную выставку в северной столице – узнаем у нашего корреспондента.

Урок истории на колёсах – узнали, как в Витебске встретили уникальный проект «Поезд Победы»-2

Традиция подавать звуковой сигнал в честь Победы появилась в 1945-м. Перед тем, как Юрий Левитан зачитал акт о капитуляции Германии, по всей стране раздался протяжный гудок, возвестивший о долгожданном радостном событии. 30 июня такой же сигнал прозвучал в Витебске. В город на Двине прибыл «Поезд Победы».

В железнодорожном составе 10 тематических вагонов. Каждый посвящен определенному историческому периоду – от начала Великой Отечественной войны до победного мая. Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия.

Уникальный музей на колесах! «Поезд Победы» прибыл в Витебск

Урок истории на колёсах – узнали, как в Витебске встретили уникальный проект «Поезд Победы»-4

Сергей Ляденко, заместитель начальника витебского отделения белорусской железной дороги:
Проект «Поезд Победы» направлен в первую очередь на патриотическое воспитание и подрастающее поколение. Каждый вагон имеет яркое патриотическое содержание конкретной исторической страницы. Познакомившись с этой экспозицией, я считаю, что очень большое патриотическое воспитание. Каждый посетивший его узнает много нового.

Урок истории под стук колес. Время в поезде словно остановилось. Ни звука, ни шороха – все как один погружены в события тех страшных лет.

Здесь застыла боль и трагедия. В хронологическом порядке вся история войны. Реалистичные декорации, точные звуковые эффекты, специальное освещение помогают «оживить» танковые бои и воздушные атаки. А еще солдатский быт, довоенную мирную жизнь и радость Великой Победы.

Урок истории на колёсах – узнали, как в Витебске встретили уникальный проект «Поезд Победы»-6

Василиса Иванющенко, волонтер проекта «Поезд Победы»:
В каждом вагоне показаны проблемы войны – это передвижной госпиталь, перевозка грузов, все затрагивает до глубины души.

Атмосфера трагических и героических военных лет, боль утрат и гордость за подвиги предков. Музей не оставляет гостей равнодушными. Одни – бурно обсуждают увиденное, другие погружаются в тягостные размышления – о том, за что боролись их предки и как сохранить самое дорогое наследство – возможность жить в мирной стране.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война

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