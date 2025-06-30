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Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации

30 июня 2025 19:29
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Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе белоруски – 11 тысяч 640 очков. Ближайшая преследовательница американка Кори Гауфф отстает более чем на 3,5 тысячи баллов. Замыкает тройку сильнейших Джессика Пегула из США. Что касается других соотечественниц, то у Виктории Азаренко плюс 18 пунктов и 87-е место, Александра Саснович располагается на 107 позиции. Ирина Шиманович –169. Кристина Дмитрук – 211.

Во главе мужского рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер. Следом идет испанец Карлос Алькарас. Александр Зверев из Германии – третий. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян. Он находится только на 490-й строке.

# Теннис # Арина Соболенко

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