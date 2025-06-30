Один такой в мире! Чем удивит «Славянский базар» в 2025-м – Глеб Лапицкий в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Глеб Лапицкий, директор фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Наш проект как реалити-шоу – готовим по-настоящему.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
И едим по-настоящему?
Александр Осенко:
И едим по-настоящему!
Александр Осенко:
А чем удивит Славянский базар в этом году?
Глеб Лапицкий:
Тем, что перед ним мы готовим печень.
Александр Осенко:
А почему вы поступили в Ветеринарную академию?
Глеб Лапицкий:
Совмещал приятное с полезным: роды принимал, операции делал, в филармонии был солистом.
Александр Осенко:
Вы за что будете отвечать: за перец или за соль?
Глеб Лапицкий:
За соль. А если пересолим, скажем, что влюбились. А влюбились-то в Славянский базар.
Александр Осенко:
Вот эта дружба – это сродни дипломатии?
Глеб Лапицкий:
Дружба последних пяти лет показала, кто есть друг.
Глеб Лапицкий:
Мы единственный фестиваль в мире, который 34 года проходит без перерывов.
Александр Осенко:
Ну, это бренд Беларуси.
Глеб Лапицкий:
И этот встающий шеститысячный Летний амфитеатр, встречающий национального лидера… Вот сейчас говорю – руки бегают!
Глеб Лапицкий:
Что споем?
Александр Осенко:
Петь будете вы!
Глеб Лапицкий:
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 6 июля, на РТР-Беларусь в 10:15.