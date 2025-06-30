Один такой в мире! Чем удивит «Славянский базар» в 2025-м – Глеб Лапицкий в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Глеб Лапицкий, директор фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: И едим по-настоящему?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Наш проект как реалити-шоу – готовим по-настоящему.

Глеб Лапицкий: Совмещал приятное с полезным: роды принимал, операции делал, в филармонии был солистом.

Александр Осенко: А почему вы поступили в Ветеринарную академию?

Глеб Лапицкий: Тем, что перед ним мы готовим печень.

Александр Осенко: А чем удивит Славянский базар в этом году?

Александр Осенко:

Вы за что будете отвечать: за перец или за соль?

Глеб Лапицкий:

За соль. А если пересолим, скажем, что влюбились. А влюбились-то в Славянский базар.

Александр Осенко:

Вот эта дружба – это сродни дипломатии?

Глеб Лапицкий:

Дружба последних пяти лет показала, кто есть друг.