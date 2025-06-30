Спорт и отдых – проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» поддержали регионы

Проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» отправился в регионы. Детские спортивно-игровые площадки появляются по всей стране. В Бобруйске торжественно открыли сразу две таких локации, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В День города юные жители Ленинского района получили в подарок уникальное сооружение. Местные власти постарались привлечь максимальный ресурс региона, чтобы все желающие смогли окунуться в незабываемую атмосферу праздника и прекрасных эмоций. На улице с историей – Интернациональной – теперь ребята смогут проводить свободное время с пользой, а те, кто увлечен спортом, имеют возможность полноценно в любое время тренироваться на современных тренажерах.
Ирина Рынейская, председатель Бобруйского городского Совета депутатов:
Наша страна, Республика Беларусь, – это страна счастливого детства, потому что в ней созданы все условия для того, чтобы наши мальчишки и девчонки росли веселыми, радостными и здоровыми детками. Соответственно, и в будущем они будут приносить пользу нашему государству. Мы сегодня имеем возможность видеть развитие сети многофункциональных детских площадок. Это очень важно, потому что одновременно на таком комплексе могут найти занятие ребята разных возрастов. И очень важно то, что сейчас мы можем организовывать эту работу в рамках реализации гражданских инициатив. Когда люди видят результаты своего труда, тогда и сохранность будет обеспечена.
За последнюю неделю июня такие площадки также открылись в Чаусах и Кричеве, всего за год планируется установить 56 объектов по всей стране.