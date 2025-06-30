Спорт и отдых – проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» поддержали регионы

Проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» отправился в регионы. Детские спортивно-игровые площадки появляются по всей стране. В Бобруйске торжественно открыли сразу две таких локации, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В День города юные жители Ленинского района получили в подарок уникальное сооружение. Местные власти постарались привлечь максимальный ресурс региона, чтобы все желающие смогли окунуться в незабываемую атмосферу праздника и прекрасных эмоций. На улице с историей – Интернациональной – теперь ребята смогут проводить свободное время с пользой, а те, кто увлечен спортом, имеют возможность полноценно в любое время тренироваться на современных тренажерах.