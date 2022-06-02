«Самому худшему политическому управленцу». На какую премию Гигин «номинировал» Вячорку?

Григорий Азаренок, СТВ: Очень неприятно было Лукашуку слушать этого человека. О чем он говорит. Вся их нынешняя стратегия: санкции, давление, это делает их настолько сильнее. Как он говорит, в таком случае наша власть, наш порядок будут вечно. А им надо прийти сюда с фарисейским миром, тихой сапой снять санкции, вбить клин между президентами России и Беларуси, начать здесь вновь взращивать гражданское общество и нанести контрольный удар. Вот тогда, говорит он, будет у них перамога, которую они так ждут. Во-первых, этого не будет. Что вы думаете?

Вадим Гигин, политолог:

Во-первых, это Павел Мацукевич, насколько я понимаю, бывший белорусский дипломат, я его знаю. Он когда-то работал еще в «СБ. Беларусь сегодня». По-моему, тогда «Советская Белоруссия» называлась. Человек, который неплохо нашу систему знает и понимает, он выбрал ту сторону. Не будем больше его анализировать. Тем не менее есть здравые голоса, которые звучат и с той стороны. Ведь они понимают качество политического менеджмента Франака Вячорки. Это самый провальный менеджер. Знаете, если можно было бы дать какую-нибудь антипремию «Гнилое болото» самому худшему политическому управленцу, он бы ее заслужил. Это люди, которые все здесь проиграли, которые имели достаточные козыри на руках и не сумели ими воспользоваться. Они пропагандой собственной заменили аналитику. Давайте вспомним, когда вы ходили с микрофоном на эти митинги. Они постоянно таяли, падали. Достигли пика (9-го, 16-го) – и все: стали таять. Они пытались себя поддерживать, убедить, что еще можно что-то дожать. И проиграли. Они сами себя убедили, что их 97 %, хотя сами в это не верили. Подобная тактика ведет к неизбежному поражению. И попытка сейчас здесь породить что-то новое провалится.

Читайте также:

«Зачем так долго – мы сейчас воюем». Придыбайло об идее создать союзные медиа к Новому году

«Очень болезненным был переход с YouTube на Rutube». Придыбайло о проблеме российских медиа

Лазуткин о Болонском процессе: «Это инструмент для выкачивания мозгов»