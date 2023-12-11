Лукашенко в Африке. Эксперты о результатах визита в страны дальней дуги

Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества? На площадке ток-шоу «По существу» поговорили о международном сотрудничестве нашей страны.
«Никогда не говорите о своей стране, что мы под кем-то»
Вадим Боровик, политолог:
Никогда не говорите о своей стране, что мы под кем-то. Рядом с нами Китай, Россия, ОАЭ. Никогда не позволяйте с высока говорить о своей стране.
Идет трансформация, слом международной системы. Это очень опасный период. Задача среднего европейского государства, Республики Беларусь – встроиться в ту коалицию, которая позволит сохранить экономический суверенитет, обеспечить безопасность и извлечь максимальную выгоду. То, что сумел сделать Лукашенко.
Против нас вводят санкции, а мы умудрились в прошлом году плюс 4,3 миллиарда долларов поторговать с учетом товаров и услуг. Мы нарастили с Китаем торговый оборот на 95 %, на 65 % увеличили экспорт. Россия открыла нам свой рынок, и мы работаем качественно.
Недружественные страны осознают, что их политика не совсем правильная?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы можем наблюдать в будущем, что недружественные нам страны осознают, что их политика на данный момент не совсем правильная? Или они несутся в пропасть с глобальной истерией и ничего не видят?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Один вектор – положительный. Можно сказать, что все будет замечательно. Но надо понимать, что это глобальный капитал огромнейших размеров. И то, что мы сейчас видим некое ослабление их в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке… Они сами трансформируются очень сильно. Самый главный фактор – скорость. Президент слетал, договорился на высшем уровне, а дальше идет простая управленческая работа. Надо, чтобы наши управленцы по максимуму использовали режим скорости. В этом случае Беларусь будет иметь результат.
«Мы должны отказываться от западных финансовых элементов»
Петр Петровский, политолог:
Мы должны отказываться от западных финансовых элементов. Китайцы шаг за шагом выстраивают свой инфраструктурный банк, другие инструменты и институты. Кто говорит, что мы должны отдельно это делать? Мы говорим, что нам надо быть вместе и солидарными. Если мы хотим победить, значит, мы должны построить свои суверенные международные институты.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Рассмотрим военную составляющую по Экваториалной Гвинее. Идет перераспределение партнерских отношений в этой стране, и назревает конфликт с западными странами. Каким образом та же Гвинея может ответить? Что представляет гвинейская армия? У них порядка 1,5 миллиона численность населения, 1 200 военных. С этой точки зрения надо находить тренды, которые интересует конкретный регион. Сегодня тренд – это усиление военной составляющей этой страны. Мы не можем заявлять, что мы вам поможем создать армию. Надо быть умнее. Но мы в голове это имеем в виду и вместе с российскими поставляем туда технику с помощью финансовых инструментов той же России.
«Запад сегодня встал на геополитический шпагат»
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Нгема Мбасого [Президент Экваториальной Гвинеи – прим. ред.] – сам бывший военный. Он при поддержке народа и армии совершил государственный переворот. И уже с 1979 года он руководит страной. Успешно руководит. По индексу человеческого развития эта страна входит точно в пятерку в Африке. Есть и свои проблемы, которые связаны с нефтью.
Поэтому мы там оказались очень вовремя. Что мы говорили про развитие Вооруженных сил, они это вкладывают не в национальную гвардию, чтобы, не дай бог, не совершили еще один переворот. Все вложили во флот, который охраняет остров.
Самое главное. Мы все говорим, что происходит с Западом. Посмотрите, что делал Путин. Он сделал целый объезд по региону. После этого объезда к ним сразу приехал Раиси. Обсуждали, наверняка, не нефтяные запасы или как отправить Беларусь в Африку. Решался вопрос именно сектора Газа. И сегодня он решается уже не Америкой и не англичанами. Он решается кругом лиц, которые в состоянии изменить ситуацию не только в Африке, но и в ближнем регионе.
У американцев на ходу осталось шесть авианосцев. Запад сегодня встал на геополитический шпагат, им деваться некуда. Президент сказал правильно: теперь наше время. Оно сжалось, и мы должны везде упредить.
Почему к странам Африки нужно подходить мультикультурно?
Георгий Гриц:
С точки зрения как работать с Африкой, как мы работаем, как другие работают? Английские компании, немецкие, они не ушли. Они просто достали своим колониальным трендом, подходом. Прийти, взять, выкачать, нанять дешевую рабочую силу. Сегодня меняется менталитет, в том числе и электорат африканский. Мы заметим риторику всех стран, где Александр Григорьевич был, стран Африканского союза. Они говорят о социальных проектах, о локализации. Локализация важна не только с точки зрения конкретной страны, а там зона свободной торговли, локализация на одной стране позволяет без пошлин продавать в других странах. И поэтому тренду идет Китайская Народная Республика. Они выводят сотни миллиардов долларов инвестиций. Мы не просто туда продаем продукцию, это первый шаг. И надо понимать, что это не только экспорт продуктов питания, потребления, а сложной технической продукции, которая требует сервиса. А сервис – это фактически родная сестра локализации. Наша стратегия выхода на африканский рынок немного отличная от колониального подхода.
В Экваториальной Гвинее пока нет даже нашего посольства. А в Мазамбике есть, в ЮАР есть. Более 50 стран на Африканском континенте с разными цивилизационными подходами. И поэтому ко всем этим странам надо подходить очень мультикультурно.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Здесь действует комбинация причин. Мы должны очень внимательно смотреть на политическую составляющую. Экономика очень важна, но сегодня мы несем в эти страны, в которые ездим, многосторонность, о которой все мечтают. Беларусь, турне нашего Президента и та повестка, которую мы запускаем, – это и есть начало многосторонности. Ведь нельзя решить с утра пораньше, что мы куда-то едем. Нужно, чтобы та сторона тоже была готова к этому. И мы видим, что сегодня есть посыл не только с нашей стороны. Есть очень высокий уровень заинтересованности со стороны Африки, Китая, Ближнего Востока. Все прекрасно понимают, что механизмы экономические и политические международные не работают. Они вступили в фазу, которая вызывает обеспокоенность. Нужно познакомиться серьезно друг с другом. Африка для нас пока еще terra incognita.
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Визиты Лукашенко в Африку только кажутся спонтанными – Антон Синковец
Неслучайные визиты Лукашенко – как турне Президента привело Беларусь в Африку?
Кирилл Казаков:
Мы приходим на Африканский континент со своими идеями и технологиями, но при этом как равные. Военная составляющая этих визитов для нас важна? Мы чему-то учимся или привносим что-то?
Андрей Богодель:
Давайте посмотрим, как глава нашего государства с сентября начинает подходить к этим проблемам и аспектам. Начиная со встречи с Владимиром Владимировичем Путиным в сентябре, затем в рамках саммита СНГ, ОДКБ, встречались и в Кыргызстане, в Минске. И потом климатический саммит. Аспект с климатическим саммитом как раз можно взять за точку отсчета, где уже определились те положения и моменты, которые мы сегодня обсуждаем. Очень много встреч с представителями африканских стран. Первостепенные моменты оговаривались именно там. После этого климатического саммита встреча с Си Цзиньпином. Она случайна или нет? Конечно, нет. С Си Цзиньпином решались именно вопросы того, где роль и место Беларуси и как мы можем вклиниться, не нарушив интересы Китая. Кто инвестирует туда [в Африку – прим. ред.] – ОАЭ. Вторая поездка куда состоялась у главы государства? Именно в Арабские Эмираты, где тоже эти же аспекты были оговорены, где и как будет действовать Беларусь.
И это не наша слабость, что над нами стоит Россия, Китай, Арабские Эмираты. Наоборот, это показатель нашей силы, нашей политической воли и авторитета нашего главы государства, что мы туда пришли, и за нами стоят те, кто не позволят вышвырнуть отсюда Беларусь. Все мы прекрасно видели, что значит изоляция нашего Президента на общем семейном фото в Арабских Эмиратах! А в конечном итоге мы увидели трое отщепенцев, которые ушли.
Кирилл Казаков:
И Дуда с завистью смотрел, как наш Президент общается со всеми остальными.
Андрей Богодель:
Знаете, что со временем будут говорить об это исторической эпохе? Был Анджей Дуда, Науседа и Ринкевич. Кто это были такие? Это были мелкие политики в эпоху Лукашенко!
В мире начались политические сдвиги?
Кирилл Казаков:
Похоже на то, что политические сдвиги во всем мире начались?
Алексей Авдонин:
Никакая политика не делается без больших денег. Перед тем, как политики начинают куда-то двигаться, начинает двигаться мировая экономика, мировые финансы. Любые политические институты – производные от экономики. Почему происходят такие сдвиги и такая активность политическая всех лидеров? Есть глубинное понимание, что США, Великобритания, Евросоюз своими ресурсами уже не могут выступать в роли глобального управленца мировой экономики. У них нет ресурсов. Надо выстраивать нечто иное. Может начаться глобальный экономический кризис, его все хотят избежать. Чтобы избежать крушения США и всей этой старой поствоенной системы, необходимо очень быстро находить общие точки соприкосновения.
В Африке хотят равноправных отношений
Вадим Боровик:
По поводу изоляции. Кто себя изолировал? Европа себя изолировала от дешевых энергоносителей и понизила свою конкурентоспособность. Европейские производители сегодня себя изолировали от рынка в первую очередь российского. Прибалты себя изолировали от дешевой электроэнергии с нашей АЭС. И по Африке. Чем занимается коллективный Запад в Африке? Делят рынок. Дешевая рабочая сила, ресурсы. И кто первый там застолбит свои зоны влияния, тот будет зарабатывать. В Африке хотят равноправных отношений. И вот мы с этим туда идем.
Кирилл Казаков:
Вам не кажется, что эти визиты (Китай, Арабские Эмираты и Экваториальная Гвинея), по сути, разные, но при этом они все входят в страны глобального Юга. Мы можем говорить, что это визит в страны глобального Юга, который проснулся? Он начинает создавать свои правила, союзы. И Беларусь вдруг резко оказалась страной, с которой все могут договариваться.
Антон Синковец, научный сотрудник Центра всеобщей истории, международных отношений и геополитики Института истории НАН Беларуси:
Я думаю, что ключевое слово – наш европоцентризм. Было бы странно, если бы, находясь в центре Европы, мы им тоже в какой-то степени не страдали. И здесь для людей наблюдательных ничего сверхъестественного в настоящее время не происходит. Это для евроцентристов происходит такой вау-эффект: а там тоже есть жизнь, люди, какие-то технологии? А на самом деле там цивилизация куда древнее и интереснее, чем даже наша европейская. И наш глава государства это прекрасно понимает.
Чем выгодно Беларуси сотрудничество с Африкой?
Кирилл Казаков:
Многие думают, что Экваториальная Гвинея – страна, где в принципе цивилизации не существует. «Чего белорусы поехали в Зимбабве, оттуда же американцы, англичане все, что было, увезли? А вы туда поехали». То же самое Кения и Экваториальная Гвинея. Как объяснить, что это столпы экономического роста?
Антон Синковец:
Англичане, конечно, увезли оттуда многое, но там остались хорошие, трудолюбивые люди, которые хотят жить в этом мире достойно. Очень правильно, что мы туда пришли и сейчас налаживаем двусторонние контакты.
Георгий Гриц:
Беларусь год назад, полтора года назад, даже в настоящее время вошла в состояние «идеального шторма». Не просто нас исключили из достаточно премиальных рынков с большой маржинальностью, это Украина, Евросоюз. Произошло изменение логистики, произошли изменения по кооперационным связям. С таким темпом, с такими активными визитами на высоком уровне мы ответили на действия коллективного Запада. Поэтому появилась Африка. Появился более активно Китай. Появились Арабские Эмираты.
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