Лукашенко в Африке. Эксперты о результатах визита в страны дальней дуги

Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества? На площадке ток-шоу «По существу» поговорили о международном сотрудничестве нашей страны. «Никогда не говорите о своей стране, что мы под кем-то»

Вадим Боровик, политолог:

Никогда не говорите о своей стране, что мы под кем-то. Рядом с нами Китай, Россия, ОАЭ. Никогда не позволяйте с высока говорить о своей стране. Идет трансформация, слом международной системы. Это очень опасный период. Задача среднего европейского государства, Республики Беларусь – встроиться в ту коалицию, которая позволит сохранить экономический суверенитет, обеспечить безопасность и извлечь максимальную выгоду. То, что сумел сделать Лукашенко. Против нас вводят санкции, а мы умудрились в прошлом году плюс 4,3 миллиарда долларов поторговать с учетом товаров и услуг. Мы нарастили с Китаем торговый оборот на 95 %, на 65 % увеличили экспорт. Россия открыла нам свой рынок, и мы работаем качественно. Недружественные страны осознают, что их политика не совсем правильная? Кирилл Казаков, СТВ:

Мы можем наблюдать в будущем, что недружественные нам страны осознают, что их политика на данный момент не совсем правильная? Или они несутся в пропасть с глобальной истерией и ничего не видят? Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Один вектор – положительный. Можно сказать, что все будет замечательно. Но надо понимать, что это глобальный капитал огромнейших размеров. И то, что мы сейчас видим некое ослабление их в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке… Они сами трансформируются очень сильно. Самый главный фактор – скорость. Президент слетал, договорился на высшем уровне, а дальше идет простая управленческая работа. Надо, чтобы наши управленцы по максимуму использовали режим скорости. В этом случае Беларусь будет иметь результат. «Мы должны отказываться от западных финансовых элементов» Петр Петровский, политолог:

Мы должны отказываться от западных финансовых элементов. Китайцы шаг за шагом выстраивают свой инфраструктурный банк, другие инструменты и институты. Кто говорит, что мы должны отдельно это делать? Мы говорим, что нам надо быть вместе и солидарными. Если мы хотим победить, значит, мы должны построить свои суверенные международные институты.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Рассмотрим военную составляющую по Экваториалной Гвинее. Идет перераспределение партнерских отношений в этой стране, и назревает конфликт с западными странами. Каким образом та же Гвинея может ответить? Что представляет гвинейская армия? У них порядка 1,5 миллиона численность населения, 1 200 военных. С этой точки зрения надо находить тренды, которые интересует конкретный регион. Сегодня тренд – это усиление военной составляющей этой страны. Мы не можем заявлять, что мы вам поможем создать армию. Надо быть умнее. Но мы в голове это имеем в виду и вместе с российскими поставляем туда технику с помощью финансовых инструментов той же России. «Запад сегодня встал на геополитический шпагат»

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Нгема Мбасого [Президент Экваториальной Гвинеи – прим. ред.] – сам бывший военный. Он при поддержке народа и армии совершил государственный переворот. И уже с 1979 года он руководит страной. Успешно руководит. По индексу человеческого развития эта страна входит точно в пятерку в Африке. Есть и свои проблемы, которые связаны с нефтью. Поэтому мы там оказались очень вовремя. Что мы говорили про развитие Вооруженных сил, они это вкладывают не в национальную гвардию, чтобы, не дай бог, не совершили еще один переворот. Все вложили во флот, который охраняет остров. Самое главное. Мы все говорим, что происходит с Западом. Посмотрите, что делал Путин. Он сделал целый объезд по региону. После этого объезда к ним сразу приехал Раиси. Обсуждали, наверняка, не нефтяные запасы или как отправить Беларусь в Африку. Решался вопрос именно сектора Газа. И сегодня он решается уже не Америкой и не англичанами. Он решается кругом лиц, которые в состоянии изменить ситуацию не только в Африке, но и в ближнем регионе. У американцев на ходу осталось шесть авианосцев. Запад сегодня встал на геополитический шпагат, им деваться некуда. Президент сказал правильно: теперь наше время. Оно сжалось, и мы должны везде упредить. Почему к странам Африки нужно подходить мультикультурно? Георгий Гриц:

С точки зрения как работать с Африкой, как мы работаем, как другие работают? Английские компании, немецкие, они не ушли. Они просто достали своим колониальным трендом, подходом. Прийти, взять, выкачать, нанять дешевую рабочую силу. Сегодня меняется менталитет, в том числе и электорат африканский. Мы заметим риторику всех стран, где Александр Григорьевич был, стран Африканского союза. Они говорят о социальных проектах, о локализации. Локализация важна не только с точки зрения конкретной страны, а там зона свободной торговли, локализация на одной стране позволяет без пошлин продавать в других странах. И поэтому тренду идет Китайская Народная Республика. Они выводят сотни миллиардов долларов инвестиций. Мы не просто туда продаем продукцию, это первый шаг. И надо понимать, что это не только экспорт продуктов питания, потребления, а сложной технической продукции, которая требует сервиса. А сервис – это фактически родная сестра локализации. Наша стратегия выхода на африканский рынок немного отличная от колониального подхода. В Экваториальной Гвинее пока нет даже нашего посольства. А в Мазамбике есть, в ЮАР есть. Более 50 стран на Африканском континенте с разными цивилизационными подходами. И поэтому ко всем этим странам надо подходить очень мультикультурно.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Здесь действует комбинация причин. Мы должны очень внимательно смотреть на политическую составляющую. Экономика очень важна, но сегодня мы несем в эти страны, в которые ездим, многосторонность, о которой все мечтают. Беларусь, турне нашего Президента и та повестка, которую мы запускаем, – это и есть начало многосторонности. Ведь нельзя решить с утра пораньше, что мы куда-то едем. Нужно, чтобы та сторона тоже была готова к этому. И мы видим, что сегодня есть посыл не только с нашей стороны. Есть очень высокий уровень заинтересованности со стороны Африки, Китая, Ближнего Востока. Все прекрасно понимают, что механизмы экономические и политические международные не работают. Они вступили в фазу, которая вызывает обеспокоенность. Нужно познакомиться серьезно друг с другом. Африка для нас пока еще terra incognita. Читайте также: Что такое коллективный Восток и как в него впишется Беларусь? Объяснил Петр Петровский Африка – это перспектива будущего или тренд? Мнение политолога Визиты Лукашенко в Африку только кажутся спонтанными – Антон Синковец Неслучайные визиты Лукашенко – как турне Президента привело Беларусь в Африку? Кирилл Казаков:

Мы приходим на Африканский континент со своими идеями и технологиями, но при этом как равные. Военная составляющая этих визитов для нас важна? Мы чему-то учимся или привносим что-то?

Андрей Богодель:

Давайте посмотрим, как глава нашего государства с сентября начинает подходить к этим проблемам и аспектам. Начиная со встречи с Владимиром Владимировичем Путиным в сентябре, затем в рамках саммита СНГ, ОДКБ, встречались и в Кыргызстане, в Минске. И потом климатический саммит. Аспект с климатическим саммитом как раз можно взять за точку отсчета, где уже определились те положения и моменты, которые мы сегодня обсуждаем. Очень много встреч с представителями африканских стран. Первостепенные моменты оговаривались именно там. После этого климатического саммита встреча с Си Цзиньпином. Она случайна или нет? Конечно, нет. С Си Цзиньпином решались именно вопросы того, где роль и место Беларуси и как мы можем вклиниться, не нарушив интересы Китая. Кто инвестирует туда [в Африку – прим. ред.] – ОАЭ. Вторая поездка куда состоялась у главы государства? Именно в Арабские Эмираты, где тоже эти же аспекты были оговорены, где и как будет действовать Беларусь. И это не наша слабость, что над нами стоит Россия, Китай, Арабские Эмираты. Наоборот, это показатель нашей силы, нашей политической воли и авторитета нашего главы государства, что мы туда пришли, и за нами стоят те, кто не позволят вышвырнуть отсюда Беларусь. Все мы прекрасно видели, что значит изоляция нашего Президента на общем семейном фото в Арабских Эмиратах! А в конечном итоге мы увидели трое отщепенцев, которые ушли. Кирилл Казаков:

И Дуда с завистью смотрел, как наш Президент общается со всеми остальными. Андрей Богодель:

Знаете, что со временем будут говорить об это исторической эпохе? Был Анджей Дуда, Науседа и Ринкевич. Кто это были такие? Это были мелкие политики в эпоху Лукашенко! В мире начались политические сдвиги? Кирилл Казаков:

Похоже на то, что политические сдвиги во всем мире начались? Алексей Авдонин:

Никакая политика не делается без больших денег. Перед тем, как политики начинают куда-то двигаться, начинает двигаться мировая экономика, мировые финансы. Любые политические институты – производные от экономики. Почему происходят такие сдвиги и такая активность политическая всех лидеров? Есть глубинное понимание, что США, Великобритания, Евросоюз своими ресурсами уже не могут выступать в роли глобального управленца мировой экономики. У них нет ресурсов. Надо выстраивать нечто иное. Может начаться глобальный экономический кризис, его все хотят избежать. Чтобы избежать крушения США и всей этой старой поствоенной системы, необходимо очень быстро находить общие точки соприкосновения. В Африке хотят равноправных отношений