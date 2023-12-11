Что такое коллективный Восток и как в него впишется Беларусь? Объяснил Пётр Петровский

Петр Петровский, политолог:

Мы тоже часть коллективного Востока, начнем с этого. Я объясню. Что такое коллективный Восток? Это те страны, которые никогда не участвовали в дискриминации и колонизации мира и никогда не вписывались за тех, кто дискриминирует и колонизирует мир, мы наоборот являемся пострадавшей стороной. И сегодня кооперируемся с теми, кого десятилетиями (а если китайскую концепцию взять – столетиями) колонизировали и дискриминировали.

Вопрос в том, как мы впишемся. Этот вопрос стоял перед некоторыми странами Запада, когда они вписывались в Pax Americana в 1945 году. Одно дело – Бельгия вписалась, а другое – Греция. На каких условиях? Если мы вписываемся на условиях производства продукции высокого передела, высокотехнологичной продукции в эти высокотехнологичные цепочки на максимально выгодных условиях, это одно. Если мы становимся каким-то придатком – это второе. Президент Беларуси хочет, чтобы мы стали высокотехнологичным центром как минимум на западном фронтире этого коллективного Востока. Фактически на границе с коллективным Западом.