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Что такое коллективный Восток и как в него впишется Беларусь? Объяснил Пётр Петровский

11 декабря 2023 17:11
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Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества? На площадке ток-шоу «По существу» поговорили о международном сотрудничестве нашей страны.

Кирилл Казаков, СТВ:
Президент наш сейчас едет в большую командировку по коллективному Востоку.

Что такое коллективный Восток и как в него впишется Беларусь? Объяснил Пётр Петровский-1

Петр Петровский, политолог:
Мы тоже часть коллективного Востока, начнем с этого. Я объясню. Что такое коллективный Восток? Это те страны, которые никогда не участвовали в дискриминации и колонизации мира и никогда не вписывались за тех, кто дискриминирует и колонизирует мир, мы наоборот являемся пострадавшей стороной. И сегодня кооперируемся с теми, кого десятилетиями (а если китайскую концепцию взять – столетиями) колонизировали и дискриминировали.

Вопрос в том, как мы впишемся. Этот вопрос стоял перед некоторыми странами Запада, когда они вписывались в Pax Americana в 1945 году. Одно дело – Бельгия вписалась, а другое – Греция. На каких условиях? Если мы вписываемся на условиях производства продукции высокого передела, высокотехнологичной продукции в эти высокотехнологичные цепочки на максимально выгодных условиях, это одно. Если мы становимся каким-то придатком – это второе. Президент Беларуси хочет, чтобы мы стали высокотехнологичным центром как минимум на западном фронтире этого коллективного Востока. Фактически на границе с коллективным Западом.

Что такое коллективный Восток и как в него впишется Беларусь? Объяснил Пётр Петровский-4

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# Международная политика # Петр Петровский # Фотофакт

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