Хоккеисты «Динамо-Шинника» в первом матче 1/8 финала плей-офф МХЛ обыграли «Спартак»

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Сначала нападающий белорусской команды Дмитрий Тукач открыл счет, спустя 8 минут Александр Яценко укрепил перевес гостей. И лишь на исходе периода «спартаковцы» отыграли одну шайбу. В третьем отрезке цифры на табло не изменились. Таким образом, команда Андрея Михалева взяла верх со счетом 2:1 и повела в серии – 1:0.

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Хороший хоккей был, много силовой борьбы. Нам повезло, мы во втором периоде хороших два гола забили. Пропустили, но в третьем периоде сыграли от обороны. Такой сейчас хоккей. Мы понимаем, что команда «Спартак» больше отдыхала, здесь у них больше сил, поэтому нужно было как бы завозить шайбу туда, в глубину, держать ее. Если была возможность, поднять наверх и бросить от синей линии, закрыть вратаря. Это плей-офф, все-таки мы впервые попали сюда, поэтому надо кайфовать от каждой игры.

Второй матч серии пройдет в пятницу, а на домашнюю арену «Динамо-Шинник» вернется в понедельник, 7 апреля.