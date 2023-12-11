Визиты Лукашенко в Африку только кажутся спонтанными – Антон Синковец

Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Антон Синковец, научный сотрудник Центра всеобщей истории, международных отношений и геополитики Института истории НАН Беларуси:

Визиты нашего главы государства только кажутся спонтанными. Можно посмотреть хотя бы Послание Национальному собранию и белорусскому народу, где глава государства уже об этом сказал и даже определенные точки маршрута наметил. Дальше складываем линию, мы можем посмотреть – осень этого года, определенные изменения в дипломатическом корпусе, обновление. Новые люди, новый импульс. Наконец, саммит по климату. И с Президентом Экваториальной Гвинеи тоже были двусторонние контакты. Со многими другими африканскими лидерами. Поэтому это определенная логика.