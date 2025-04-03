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На территории мемориального комплекса «Масюковщина» прошёл субботник

03 апреля 2025 17:40
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В Год благоустройства и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделяется наведению порядка на братских могилах, памятниках и местах воинских захоронений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На территории мемориального комплекса «Масюковщина» прошёл субботник-2

Прошел субботник и на территории мемориального комплекса «Масюковщина». В нем приняли участие более трех десятков активистов общественного объединения «Белая Русь» и представители Следственного комитета. Они очистили территорию от мусора и хвои, а также привели в порядок мемориальные плиты. После завершения работ почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу.

На территории мемориального комплекса «Масюковщина» прошёл субботник-4

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:
Мы являемся наследниками Великой Победы. Очень важно подчеркнуть и показать на конкретном примере молодому поколению, что значит чтить святую память о героическом прошлом нашей страны. Такие памятные места, как мемориал «Масюковщина», заставляют нас объединиться и в труде, и в памяти. Представители различных организаций, учреждений здравоохранения, образования, спортсмены, научные сотрудники здесь трудятся плечом к плечу.

Мемориальный комплекс «Масюковщина» расположен на северо-западе Минска. В июле 1941 года на этом месте немцами был создан концентрационный лагерь Шталаг-352. Под страшными пытками голода и холода погибли более 80 тысяч человек.

# Великая Отечественная война # Галина Гузовская # РОО «Белая Русь»

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