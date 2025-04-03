Могилёв и Пензенская область подписали соглашения о сотрудничестве

Нашу продукцию знают, любят и готовы покупать за рубежом. С давними партнерами мы переходим от торговых связей к технологическому альянсу. Дни Пензенской области проходят в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне празднования Дня единения народов Беларуси и России регионы-побратимы демонстрируют взаимовыгодные результаты сотрудничества. За последние 5 лет товарооборот между регионами вырос в полтора раза. Могилев поставляет в Пензу лифтовое оборудование, комплектующие для двигателей и бумажную продукцию, получая взамен высокотехнологичное оборудование, текстиль и знаменитые пензенские кондитерские изделия. Сегодня перед регионами стоят более амбициозные задачи. Партнеры подписали соглашения о сотрудничестве. Перспективными направлениями могут стать: разработка энергоэффективных промышленных решений, цифровизация аграрного комплекса, совместные образовательные и культурные программы.

Олег Мельниченко, губернатор пензенской области России:

В Пензе идет активная стройка, поэтому на квартирные дома необходимы лифты. Это одна из таких серьезных точек соприкосновения нашего сотрудничества. Предприятия заинтересованы в развитии сотрудничества в кооперации, в том числе по программе импортозамещения. У нас большая бизнес-делегация. Как мы уже сегодня обсуждали, не надо мешать бизнесу, пусть они сами между собой пообщаются. Если ему не мешать, то бизнес найдет очень быстро все необходимые точки соприкосновения. Дружба двух регионов – это не только экономика. На этой неделе в Могилевской области стартует серия мероприятий, которые помогут белорусам и россиянам стать еще ближе. Это совместные выставки, посвященные общему историческому наследию, фестивали народного творчества с участием пензенских коллективов, обмен опытом в сфере государственной молодежной политики.