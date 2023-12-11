Гриц: экономика Африки выйдет на второе и даже первое место в мире к 2030-му

Георгий Гриц, экономический аналитик:

С точки зрения потенциала, сегодня Африка – дремлющий гигант будущего миропорядка. Притом этот миропорядок среднесрочной перспективы. Речь идет с точки зрения всех прогнозов на 2030 год, что экономика Африки выйдет на второе и даже первое место в целом по региональному мирохозяйственному порядку. Какие цифры – если ВВП Африки в глобальном миропорядке составляет порядка 2 %, то порядка 16 % населения живет в Африке. Темпы развития отдельных стран (нельзя подходить с едиными лекалами) превышают общемировые. Из топ-10 стран, которые сегодня ведущие по росту экономических показателей, 5 стран находятся на Африканском континенте. Вот эти цифры говорят о том, что Африканский континент – будущее со всех точек зрения.

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