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Полноценный выход Беларуси на Африканский континент. Алёна Сырова о большом турне Президента

11 декабря 2023 15:41
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Самая яркая поездка Президента Беларуси со времен пандемии. Политический обозреватель СТВ рассказала о поездке Александра Лукашенко в ОАЭ, Китай, Экваториальную Гвинею и Кению. Авторский взгляд и оценка важнейшего политического события в ток-шоу «По существу».

Полноценный выход Беларуси на Африканский континент. Алёна Сырова о большом турне Президента-1

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
С самого начала этого обстоятельного турне главы государства по долгу своей основной работы в президентском пуле я освещаю эти мероприятия. За последние две недели мы посетили ОАЭ, Китай, Экваториальную Гвинею, Кению. Наверное, самая яркая и продолжительная поездка Президента Беларуси со времен начала пандемии. И, безусловно, очень насыщенная. Один климатический саммит в Дубае чего стоит, где фактически был представлен весь мир.

Что касается Экваториальной Гвинеи, именно этот визит белорусского Президента можно считать важнейшим, который символизирует полноценный выход Беларуси на Африканский континент. Потому что Экваториальная Гвинея – очень закрытая страна. Эта страна богата природными ресурсами. Говорили о том, что мы собираемся построить здесь агрогородки, поставить технику и прочее. Целая дорожная карта прописана.

Полноценный выход Беларуси на Африканский континент. Алёна Сырова о большом турне Президента-4

Подробнее смотрите в видео.

# Международное сотрудничество # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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