Авдонин: мы входим в Африканский регион не с протянутой рукой, а уже с очень большим статусом

Кирилл Казаков, СТВ: Термин «Африка просыпается» имеет под собой факт того, что действительно страны меняют фокус? Либо же как в Советском Союзе: произошло какое-то ЧП, страна была в советском влиянии, потом в американском, потом опять в советском?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Здесь надо от таких ярких фраз уходить и говорить, что Африку стараются пробудить большими инвестициями. Они идут последние лет 20, потому что те глобальные корпорации, банки, которые отслеживают все тренды, производительность того или иного региона, прекрасно осознают, что как бы мы ни хвалили, но Азиатско-Тихоокеанский регион постепенно начинает стагнировать, темпы его роста начинают падать. Это уже мировому капиталу не интересно. Нужны новые точки приложения. Новыми точками приложения является весь Африканский регион, он не освоен. Его надо использовать, поэтому туда идут и инвестиции, и его пробуждают. И все начинают говорить про Африку. Понятно, что Беларусь – это не та страна, с такими масштабами, которая способна весь Африканский регион поднять.

Но самое главное – мы же входим в Африканский регион не с протянутой рукой: дайте нам какие-нибудь контракты или проекты. Нет. Мы входим уже с очень большим статусом: технологическим, управленческим. Мы знаем, как управлять проектом, как зарабатывать, как накормить людей, дать им работу и возможность хорошо зарабатывать. И это африканские страны привлекает.