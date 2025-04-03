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7 белорусских пятиборцев вышли в финал второго этапа Кубка Леднёва

03 апреля 2025 17:40
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В Москве на втором этапе Кубка Павла Леднева по современному пятиборью прошли полуфиналы в мужском турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По их итогам определились 18 пятиборцев, которые продолжат борьбу за медали. В группе А список финалистов возглавил россиянин Александр Лифанов, белорус Владислав Березовик стал победителем в группе Б. Всего же в главный финал пробились семь отечественных спортсменов, в числе которых Максим Марук, Владислав Мелкозеров, Глеб Абабурко, Ярослав Куликовский, Владислав Островский и Даниил Белякович. 

Финал соревнований у мужчин пройдет в субботу, 5 апреля, а женщины определят сильнейших в пятницу.

# Спортивные соревнования

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