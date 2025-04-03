Белорусские спортсмены завоевали 36 медалей на турнире «Легенды гимнастики»

В Стайках завершился международный турнир «Легенды гимнастики». Белорусы завоевали 36 наград, 11 из которых высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третий соревновательный день участники определяли сильнейших в пяти финалах отдельных видов программы.

Лидер белорусской сборной Егор Шарамков вновь подтвердил высокий класс. К золоту в вольных упражнениях он добавил победу в опорном прыжке. Это хороший задел перед очередным стартом на этапе Кубка мира. Также свой вклад в медальную копилку внес Олег Тесельский. В его активе – бронза в упражнении на брусьях. У девушек в этом виде лучший результат у белорусок показала Елена Титовец – она стала серебряным призером, а в вольных упражнениях наша Кира Магаревич замкнула тройку сильнейших. Отметим, что на награды турнира претендовали более 300 гимнастов из четырех стран.

Светлана Кузнецова, заслуженный тренер СССР (Узбекистан):

С радостью встречают. То есть комфортная, дружелюбная обстановка. Это нам очень нравится. Мы второй раз в этом турнире участвуем, и у этого турнира еще выше уровень. Это начало подготовки к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. У нас поменялись правила. Мы проверяем свои комбинации, готовимся на международный уровень.