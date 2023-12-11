Аналитик БИСИ: у нас очень серьёзные ограничители, международные экономические инструменты в руках Запада

Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

У нас есть очень серьезные ограничители. Международные экономические инструменты сегодня в руках коллективного Запада, и они не станут нашими даже в среднесрочной перспективе, пока доллар у нас является резервной валютой.

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