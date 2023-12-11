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Аналитик БИСИ: у нас очень серьёзные ограничители, международные экономические инструменты в руках Запада

11 декабря 2023 17:32
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Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Африка – это перспектива будущего или тренд? Мнение политолога (читать здесь).

Аналитик БИСИ: у нас очень серьёзные ограничители, международные экономические инструменты в руках Запада-1

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
У нас есть очень серьезные ограничители. Международные экономические инструменты сегодня в руках коллективного Запада, и они не станут нашими даже в среднесрочной перспективе, пока доллар у нас является резервной валютой.

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# Международная политика # Ольга Лазоркина # Фотофакт

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