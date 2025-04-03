Футбольная сборная Беларуси в обновлённом рейтинге занимает 98-е место

Сборная Беларуси по футболу в обновленном рейтинге ФИФА занимает 98-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В марте команда Карлоса Алоса одержала две победы в товарищеских матчах над дружинами Таджикистана и Азербайджана. Следующие спарринги наши футболисты проведут в июне, а осенью их ожидает старт в квалификации чемпионата планеты. Возглавляет мировой рейтинг команда Аргентины, на второй позиции сборная Испании, а замыкают тройку сильнейших – французы. Женская национальная команда Беларуси в табели о рангах располагается на 52-м месте. Трио сильнейших женских сборных мира выглядит следующим образом: США, Испания, Германия.