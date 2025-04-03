В музее истории Великой Отечественной войны состоялись вторые парламентские чтения
О героическом подвиге народа-победителя и чудовищной человеческой трагедии, которые не должны повториться. Накануне Дня Великой Победы в музее истории Великой Отечественной войны состоялись вторые парламентские чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они посвящены партизанскому движению и подпольной борьбе на территории нашей страны. Но прежде депутаты ознакомились с экспозицией музея. Здесь также представлены экспонаты, которые рассказывают о становлении партизанского и подпольного движения, борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Небольшие отряды начали формироваться с первых дней оккупации. Вскоре все это переросло в масштабное движение. Так, на территории Беларуси действовали 374 тысячи партизан и 70 тысяч подпольщиков.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это уникальное по своему размаху явление, скажем так, не имеющее аналогов в мире. Много говорят о движении Сопротивления страны Западной Европы. В Италии, в Югославии, во Франции, там тоже действовали партизанские отряды. Но, наверное, то, что происходило в Беларуси, отличается по своему размаху и координации. Партизаны наносили колоссальный урон противнику в плане уничтожения коммуникаций, вражеских гарнизонов, подрыва железнодорожного транспорта, мостов, шоссе и так далее.
К познавательной и полезной дискуссии пригласили сегодня и молодое поколение. Это учащиеся лицея имени Дзержинского Белгосуниверситета. Ребята смогли еще больше узнать о героических и трагических страницах борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими захватчиками.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для Беларуси эта война была экзистенциальной войной, войной за жизнь, войной на уничтожение. И отсюда этот культ, как многие говорят, Великой Отечественной войны в белорусском дискурсе политическом, историческом сознании. Потому что, когда белорус говорит «война», он понимает, о какой войне идет речь. Второе дополнительное слово ему не нужно. Это связано как раз с теми тотальными потерями, с той демографической катастрофой. Потому что, по разным подсчетам, без оккупации и без того, что происходило, нас бы сейчас было самое малое 16-19 миллионов.
Участники дискуссии возложили цветы к подножию обелиска «Минск – город-герой». Парламентские чтения – просветительский проект, который направлен на углубление понимания исторических и культурных ценностей, заложенных в основу белорусской модели государственности.