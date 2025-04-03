О героическом подвиге народа-победителя и чудовищной человеческой трагедии, которые не должны повториться. Накануне Дня Великой Победы в музее истории Великой Отечественной войны состоялись вторые парламентские чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они посвящены партизанскому движению и подпольной борьбе на территории нашей страны. Но прежде депутаты ознакомились с экспозицией музея. Здесь также представлены экспонаты, которые рассказывают о становлении партизанского и подпольного движения, борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Небольшие отряды начали формироваться с первых дней оккупации. Вскоре все это переросло в масштабное движение. Так, на территории Беларуси действовали 374 тысячи партизан и 70 тысяч подпольщиков.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это уникальное по своему размаху явление, скажем так, не имеющее аналогов в мире. Много говорят о движении Сопротивления страны Западной Европы. В Италии, в Югославии, во Франции, там тоже действовали партизанские отряды. Но, наверное, то, что происходило в Беларуси, отличается по своему размаху и координации. Партизаны наносили колоссальный урон противнику в плане уничтожения коммуникаций, вражеских гарнизонов, подрыва железнодорожного транспорта, мостов, шоссе и так далее. К познавательной и полезной дискуссии пригласили сегодня и молодое поколение. Это учащиеся лицея имени Дзержинского Белгосуниверситета. Ребята смогли еще больше узнать о героических и трагических страницах борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими захватчиками.