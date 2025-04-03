Муковозчик: вот к чему на самом деле привело международное разделение труда – к дефициту всего

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Давайте сегодня поговорим про международное разделение труда. Оно, как показали нам санкции, оказалось еще одной дубиной Запада против тех в мире, кто не согласен выполнять англосаксонские правила. Вот и порассуждаем о том, какой непростой путь всех нас ждет, если мы хотим видеть свое государство независимым и суверенным в будущем.
Помните внезапный дефицит яиц в России в конце 2023 года? Все потому, что в 2022 году началась СВО, пошли санкции, а отечественная селекционная работа, цитирую: «должной финансовой поддержки не имела». И все материалы, в том числе большая часть медикаментов, закупались. В итоге курочки-несушки вдруг закончились, а вместе с ними и яйца. Но маточное поголовье – оно ведь не только у кур. Есть и свиноводство, и крупный рогатый скот, а еще всякие кормовые добавки, а еще растениеводство с зерновыми, … Большинство – импорт. Большинство – чужое. Большинство – за закрытыми враз границами.
Это если говорить об одной только продовольственной безопасности. Но похожая ситуация, скажем, в авиастроении. В станкостроении. В оборудовании для нефтедобычи. В медицине и в транспорте. А это, фигурально выражаясь, жизненно важные органы тела.
Взять проблемы с теми же аппаратами МРТ, которые то нам не продают, то гарантийно не обслуживают, то запчастей для них нет, то есть, да не довезти никак… Мы-то и ремонтировать научились, и запчасти с расходниками знаем, где брать. Но западники бьют по живому организму больно и прицельно, метя в нервные средостения общества и государства. Бьют и будут бить.
Андрей Муковозчик:
И даже если у вас есть завод, оборудование, деньги и сырье, запчасти и комплектующие, то вот новость: «Госкорпорация «Ростех» не сможет построить четыре пассажирских Ту-214 до конца 2025 года в рамках государственной программы». СВО, заметим, идет. На Казанском авиационном заводе, входящем в корпорацию, причиной называют «дефицит квалифицированных кадров».
Вот к чему на самом деле вело и привело международное разделение труда. К дефициту всего. Те проблемы, которые Запад не мог нам создать сам, он сумел сделать нашими же руками. А исправлять самим собою навороченное – неблагодарное дело. Хотя никто, кроме нас самих, это исправлять и не будет.
Сырье и оборудование, запчасти и комплектующие, рабочие и инженеры, а еще позарез нужны научные разработки. Их уровень зависит от уровня проводящих такие разработки ученых, так? А как определить уровень ученого? Раньше, когда партия и правительство этот уровень определяли в мегатоннах, все было несколько проще. А вот на Западе придумали систему наукометрических показателей – индексов публикационной активности в связке со значимостью публикаций в зависимости от научного веса журнала. Западного, разумеется, журнала.
И если разобраться, получается вот что: на Западе сделано все, чтобы если ты занимаешься наукой в России (в Беларуси, в Союзном государстве), то доказать, что ты хороший ученый (а от этого зависит и финансирование, и техническая база, и многое другое) тебе будет в три с лишним раза сложнее, чем англосаксу. Сами ученые и подсчитали. Ну, или наоборот: для западников планка требуемых научных достижений по сравнению с русскоязычными учеными заранее занижена. По праву рождения.
Андрей Муковозчик:
Получается ровно как с норвежскими лыжниками: в обычной жизни они инвалиды-астматики, обнять и плакать. Но вот вышел такой на старт, вдохнул разрешенного им (и только им) спрея – и нет на лыжне их сильнее, их румяней и быстрее.
На каждом этапе импортозамещения мы сталкиваемся и будем сталкиваться с проблемами человеческого, в первую очередь, капитала. Рабочие? Нужны. Инженеры? Позарез. Без ученых нового не сделать. Без толковых управленцев типа тех, которых в Союзе растило Министерство среднего машиностроения, не соберешь все в кучу. В тот реактор, который должен набрать критическую массу и дать результат. Кровь из носу дать. Потому что нет у нас с вами другого пути. Как говорил один великий политический деятель: «Иначе – сомнут».
Если смотреть с такого угла зрения, становится очевидным: наше Министерство образования – это министерство стратегическое. Именно так им и надо заниматься, так к нему и нужно подходить. А еще это министерство подготовки бойцов для будущих ментальных войн. Но о такой его ипостаси, пожалуй, поговорим уже в другой раз. Уж простите, накипело.