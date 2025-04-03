Муковозчик: вот к чему на самом деле привело международное разделение труда – к дефициту всего

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Давайте сегодня поговорим про международное разделение труда. Оно, как показали нам санкции, оказалось еще одной дубиной Запада против тех в мире, кто не согласен выполнять англосаксонские правила. Вот и порассуждаем о том, какой непростой путь всех нас ждет, если мы хотим видеть свое государство независимым и суверенным в будущем. Помните внезапный дефицит яиц в России в конце 2023 года? Все потому, что в 2022 году началась СВО, пошли санкции, а отечественная селекционная работа, цитирую: «должной финансовой поддержки не имела». И все материалы, в том числе большая часть медикаментов, закупались. В итоге курочки-несушки вдруг закончились, а вместе с ними и яйца. Но маточное поголовье – оно ведь не только у кур. Есть и свиноводство, и крупный рогатый скот, а еще всякие кормовые добавки, а еще растениеводство с зерновыми, … Большинство – импорт. Большинство – чужое. Большинство – за закрытыми враз границами. Это если говорить об одной только продовольственной безопасности. Но похожая ситуация, скажем, в авиастроении. В станкостроении. В оборудовании для нефтедобычи. В медицине и в транспорте. А это, фигурально выражаясь, жизненно важные органы тела. Взять проблемы с теми же аппаратами МРТ, которые то нам не продают, то гарантийно не обслуживают, то запчастей для них нет, то есть, да не довезти никак… Мы-то и ремонтировать научились, и запчасти с расходниками знаем, где брать. Но западники бьют по живому организму больно и прицельно, метя в нервные средостения общества и государства. Бьют и будут бить.

Андрей Муковозчик:

И даже если у вас есть завод, оборудование, деньги и сырье, запчасти и комплектующие, то вот новость: «Госкорпорация «Ростех» не сможет построить четыре пассажирских Ту-214 до конца 2025 года в рамках государственной программы». СВО, заметим, идет. На Казанском авиационном заводе, входящем в корпорацию, причиной называют «дефицит квалифицированных кадров». Вот к чему на самом деле вело и привело международное разделение труда. К дефициту всего. Те проблемы, которые Запад не мог нам создать сам, он сумел сделать нашими же руками. А исправлять самим собою навороченное – неблагодарное дело. Хотя никто, кроме нас самих, это исправлять и не будет. Сырье и оборудование, запчасти и комплектующие, рабочие и инженеры, а еще позарез нужны научные разработки. Их уровень зависит от уровня проводящих такие разработки ученых, так? А как определить уровень ученого? Раньше, когда партия и правительство этот уровень определяли в мегатоннах, все было несколько проще. А вот на Западе придумали систему наукометрических показателей – индексов публикационной активности в связке со значимостью публикаций в зависимости от научного веса журнала. Западного, разумеется, журнала. И если разобраться, получается вот что: на Западе сделано все, чтобы если ты занимаешься наукой в России (в Беларуси, в Союзном государстве), то доказать, что ты хороший ученый (а от этого зависит и финансирование, и техническая база, и многое другое) тебе будет в три с лишним раза сложнее, чем англосаксу. Сами ученые и подсчитали. Ну, или наоборот: для западников планка требуемых научных достижений по сравнению с русскоязычными учеными заранее занижена. По праву рождения.