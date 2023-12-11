Африка – это перспектива будущего или тренд? Мнение политолога

Кирилл Казаков, СТВ: Африка – это перспектива будущего? Либо же это тренд? Европейцы вроде уходят из Африки, русские, китайцы там появляются. И мы уже слышим из новостей такое новое слово – деколонизация XXI века. Дескать, деколонизация прошла в 60-е годы в прошлом, а тут уже додеколонизировать до конца.

Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Вадим Боровик, политолог:

С одной стороны, низкий старт, то есть потенциал к тому, что, во-первых, наша продукция будет на этом рынке конкурента по цене – качеству. Им не нужно переплачивать за марки каких-то европейских производителей сельхозтехники, лучше купить нашу. Она будет дешевле. Она работала на этом рынке во времена Советского Союза. И по соотношению цена – качество и сроку эксплуатации это будет выгоднее для Африки.

Опять же, момент политический. Мы не идем туда с точки зрения «белые пришли в белых перчатках…» Мы никого не используем. У нас принцип Win-Win, обе стороны выигрывают. Мы даем технологии, необходимые Африке, мы не просто приводим туда продукцию, мы приводим туда логистику, обслуживание и прочее. Мы создаем там плацдарм. Это страны, где мы будем закрепляться, выстраивать отношения и из этих стран уже торговать со всем регионом. Там будут выстраиваться транспортно-логистические центры, центры обслуживания, инжиниринговые. То есть это стратегический ход. Чем больше точек на карте мира будет у нас, где мы будем присутствовать серьезно, а тем более в таких регионах, которые имеют потенциал взрывного роста, тем больше перспектив у нас на то, чтобы быть суверенным государством.