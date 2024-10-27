Исторический саммит БРИКС в Казани! С кем провёл переговоры Лукашенко – собрали самое важное

Наш Президент из тех, кто использует любую возможность договориться, в том числе саммит БРИКС. На высшем уровне Президент Беларуси встретился с лидерами Ирана, Вьетнама, Венесуэлы, Лаоса и Эфиопии. Похоже, что главной темой в рамках встреч БРИКС для Беларуси стало взаимодействие именно с Африкой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ранее главным препятствием для работы в этом направлении считалась логистика. Сегодня же в ключевые порты вдоль западного побережья Африки совокупно инвестировано более 40 миллиардов долларов – это новые трубопроводы, расширение складских мощностей, увеличение глубин и новые нефтяные терминалы. Глобальная же цель БРИКС – сообща уменьшить зависимость развивающихся стран от западных платежных инструментов – доллара и системы SWIFT. Пока что эта цель не достигнута, но уже достигнут значительный прогресс, а вопросы расчетов в нацвалютах сейчас прорабатываются за закрытыми дверями. Только с уходом от доллара будет построен справедливый миропорядок. С кем и о чем, для чего – расскажет Евгений Пустовой. Он работал в Казани все эти дни и не даст вам запутаться в потоке информации и подводных течениях нового мирового центра силы.

Славянский каравай и татарский чак-чак. Не замещать, а совмещать разные культуры в Казани удается. БРИКС – это такая же попытка только уже в геополитическом смысле совместит различные цивилизации. В этом и уникальность этого объединения, и ахиллесова пята.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова:

Сейчас, пока мы видим процесс сбора большого количества стран, которые стремятся попасть в БРИКС и стать либо партнерами, либо наблюдателями, либо членами этого объединения. Вокруг некоторые оси, которые составляет первоначальная пятерка этих стран. Это очень важный интеграционный процесс. Но результаты этого процесса пока в будущем. Он еще не закончен.

Акроном блоку, который выступает альтернативой англосаксам, придумал британский аналитик и финансист Джим О'Нил. Сначала это был просто БРИК – по буквам названий стран-основательниц, затем к содружеству цивилизаций присоединилась Южная Америка, и получился БРИКС. Созвучно с английским «кирпичики». Казань встречает участников саммита БРИКС – показываем, как идет подготовка. Организация создавалась в годы толерантного отношения к ведущей роли коллективного Запада. И самые большие страны по территории, населению или по запасам полезных ископаемых робко решили объединиться, чтобы встроиться в мировую финансовую систему. Не заметили. Теперь БРИКС не только про деньги, скорее, про смыслы. Чего упрекаете? Сколько войн вы развязали? Громкие заявления Лукашенко на саммите БРИКС. Подробности. Равноправие и уважение – вот смысл БРИКС. Площадка для обоюдного диалога. Выговориться, рассказать о своих проблемах и о мировой усталости от западного гегемонизма в Казань прилетели лидеры либо лица высокого представительства из 36 стран мира. Лукашенко: именно с БРИКС все больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве. Состоялся торжественный прием от имени Президента России. И каждого главу государства встречали под национальные мелодии.

В 2024 году БРИКС дирижирует Россия. Многие даже западные эксперты констатировали: изолировать Кремль у Вашингтона не получилось. Ярче всех заявлений политолог это показал в ролике, который завирусился в интернете. В дни саммита Путин пожал руку полмиру. Понятно, хозяин встречи. Огромное число рукопожатий было у Александра Лукашенко.

Изначально анонсировали переговоры о создании новой валюты БРИКС, но все обошлось символической демонстрацией Путиным юбилейных купюр. Глобальную политику капитализировать в экономические дивиденды у Александра Лукашенко получилось и на этом саммите. Шесть встреч. С давними партнерами и друзьями – Венесуэлой. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Осуществить ревизию нынешних отношений. Отбросить то, что уже не работает. Оставить то, что нам нужно, и выработать новое. С близким, несмотря на расстояние, Ираном, недавно там избран новый Президент. Это была не только встреча вежливости. Лукашенко на полях саммита БРИКС встретился с Президентом Ирана. Кстати, Иран – одна из точек бифуркации нового мира с акцентами на глобальный Юг. И хаб нового планетарного коридора «Север – Юг».

Раджан Кумар, политолог:

У Беларуси есть много возможностей для партнерства со странами БРИКС, в том числе с Индией, Южной Африкой, да и другими государствами. Ведь у Минска очень тесные связи с Россией, и мы будем с удовольствием выстраивать наше сотрудничество с вами.

Второе направление двусторонних контактов – это привычная для нас Юго-Восточная Азия. И уже не терра инкогнито Африка. Лаос, Эфиопия и Венесуэла – итоги международных встреч Лукашенко. Они готовы не только покупать наши товары, но и делиться богатствами своих недр. Те самые белорусские компетенции. Одномоментно калькулировать пользу от этих встреч нельзя, но это точно перспектива – новые контракты и инвестиции. В мире запрос на белорусские компетенции и минские смыслы геополитики. Лукашенко озвучил предложения Беларуси для БРИКС. Если в первый день саммита встречались те, кто стоял у истоков создания содружества цивилизаций, то уже во второй – все желающие. Этот формат назвали новомодным понятием «БРИКС +/аутрич». Кстати, для желающих быть в БРИКС придумали новую модальность – статус партнера. Беларусь стала партнером. Александр Лукашенко без ложного пиетета высказал свое мнение о БРИКС. Да, Эрдоган работал на саммите два дня, несмотря на теракт в Турции. Эксперты даже высказали предположение: Запад сводит счеты за разделение взглядов БРИКС. Причем, чтобы помешать консолидации глобального Юга, США предлагает различные форматы, но отдельные для каждого из участников этой интеграционной структуры. Лукашенко: коллективный Запад развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС.

Если подводит итоги для нас, то Президент и белорусская делегация выложилась по полной. Вот фото с залов, где нельзя было снимать, и там Александр Лукашенко проводил переговоры. Если подводить итоги для БРИКС, то пора быть смелее и сувереннее в своих шагах.

Казанская декларация напомнила подобные документы других глобальных площадок. Бороться надо за конкретные изменения в архитектуре мироустройства, а не за возможность казаться альтернативным центром открыточной глобализации. Впрочем, без всего этого инклюзива и борьбы с глобальным потеплением. Ожидания мирового большинства выразил наш Президент на встрече с генеральным секретарем ООН. «Нам очень нужен мир» – Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов. Коллективный Запад давно реквизировал для себя роль кухни геополитического климата. Саммит БРИКС в Казани стал тем легким бризом Поволжья, свежим ветерком перемен в мировой системе отношений.