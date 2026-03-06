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В Венгрии задержали украинцев по подозрению в отмывании денег

06 марта 2026 14:52
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В Венгрии задержали украинцев по подозрению в отмывании денег-0

Сотрудники правоохранительных органов Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля, перевозивших крупную сумму денег и золота из Австрии в Украину. Об этом пишет ТАСС.

Семеро граждан Украины, включая экс-генерала спецслужбы, подозреваются в отмывании денег.

По данным венгерского налогового управления, 5 марта было изъято 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 кг золота. С начала года через Венгрию в Украину было перевезено более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 кг золота. Расследование ведется при содействии Центра по борьбе с терроризмом. Украинская сторона ранее заявляла, что средства предназначались для «Ощадбанка».

Фото: pixabay

# Международная политика

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