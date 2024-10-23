Лаос, Эфиопия и Венесуэла – итоги международных встреч Лукашенко

Саммит БРИКС проходит в Казани. К глобальному диалогу присоединилась и Беларусь. В повестке – обсуждение международной проблематики, а также темы укрепления взаимодействия, ведь сегодня БРИКС – одна из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства. Участие в саммите принимает и Президент Беларуси. Программа его международных контактов, как всегда, широка. Большой интерес к нашей стране проявляют как зарубежные лидеры, так и иностранные медиа. В Казани Александр Лукашенко уже провел ряд важных двусторонних встреч, успел пообщаться и с представителями СМИ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В первой половине дня Президент дал три интервью и провел три международные встречи. Предварительные итоги подвел, отвечая на вопросы журналиста китайскому телеканалу CGTN. Это китайская глобальная телевизионная сеть – работает на весь мир.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это великая возможность за несколько часов провести переговоры с лидерами ведущих государств. Какие государства в БРИКС, вы прекрасно знаете. Это полмира фактически по производству, населению, территории. Почти полмира. Что надо для компактной небольшой европейской Беларуси? Нужны контакты, договоренности. Встречаясь с этими государствами, мы фактически с министрами обменялись мнениями, что мы, белорусы, в каждом из этих государств нашли для себя работу, хорошую работу. Мы можем продвигать, устанавливать более тесные отношения с этими государствами, с представителями которых я вел переговоры. Допустим, мы не встречались здесь, в Казани, пока с руководством России, руководством Китая. А чего нам встречаться… Мы и так часто встречаемся с руководством Китая, России. У нас с ними блестящие отношения. Наше место – Беларуси – в этом коллективе. Наше место там. Потому что наши взгляды на мировую повестку дня совпадают. Наши взгляды на мир совпадают. У нас цели практически одни и те же. Мы стремимся к многополярному миру, мы против диктата в мире и прочее. Мы открыты, у нас экономика открыта. Мы – технологичная страна. Евгений Пустовой:

Сегодняшние переговоры лидеров – не просто встречи вежливости. А каждая из них – вопрос конкретики. Перезагрузки отношений или новых открытий. Для Венесуэлы Минск – один из главных союзников. Особая роль Беларуси как стратегического партнера отмечена в государственной программе Венесуэлы, плане развития родины.

Николас Мадуро, Президент Венесуэлы:

Я помню о тех очень теплых, дружеских отношениях, которые были у вас с Президентом Чавесом. Сейчас наш венесуэльский народ испытывает такие же теплые чувства по отношению к Беларуси. Александр Лукашенко:

Что касается наших двусторонних отношений, то ты, Николас, наверное, уже заметил, я недавно направил в Боливарианскую Республику премьер-министра, чтобы сделать первый шаг к углублению наших отношений, в том числе осуществить ревизию нынешних отношений: отбросить то, что уже не работает, оставить то, что нам нужно, и выработать новое. То есть мы сейчас работаем над тем, чтобы выработать новую дорожную карту наших отношений. Евгений Пустовой:

Лаос открывает дверь для Беларуси. Последний раз главы государств встречались на параде Победы в Москве.

Александр Лукашенко:

Должен вам сказать, что мы очень-очень благожелательно настроены по отношению к вашей стране. Мы хотели бы углубить наши отношения, иметь на юго-востоке Азии какую-то точку опоры для Беларуси. И в связи с тем, что мы для Лаоса интересны и нужны (извините за нескромность), мы могли бы расширить наше сотрудничество и более активно сотрудничать с вами. Для этого все есть. Надо только наше желание и определенный план действий на перспективу.

Военно-промышленное сотрудничество и даже совместная работа по добыче полезных ископаемых. Беларусь ждут в Лаосе. И Эфиопии. Сегодня же состоялись переговоры Президента Беларуси с премьер-министром этого государства. Пока в основе экспорта – образовательные и туристические услуги. Александр Лукашенко:

Мы вашу страну воспринимаем как Восточная Европа ворота в Африку. Интересно сотрудничать с вами. И думаю, что нам нужно не просто возобновлять, а совершенствовать и модернизировать пути нашего сотрудничества. Такие небольшие по продолжительности встречи – это инвестиции в будущий товарооборот. Внешнеполитическое ведомство Беларуси уже в работе по исполнению поручений Первого.