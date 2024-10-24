«Нам очень нужен мир» – Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов

Александр Лукашенко встретился с генсеком ООН. Антониу Гутерришу Президент подарил скульптуру аистов – символ мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Это символ мира – наши аисты. Нам, Антониу, очень нужен мир.

Александр Лукашенко:

Я прежде всего хочу поздравить вас с прекрасной особенностью генерального секретаря. Я наблюдаю уже не первого генерального секретаря за свою политическую жизнь, но такую решительность я встречаю впервые.

Отметим, к белорусской делегации уже второй день подряд приковано особое внимание со стороны прессы, работающей на саммите БРИКС. Зная открытость и откровенность нашего Президента, журналисты продолжают задавать вопросы.

Александр Лукашенко дал еще два интервью – «Известиям» и НТВ. Корреспондент российского телеканала спросил про БРИКС как мечту Беларуси. Первый скорректировал: «Мы мечтаем, чтобы БРИКС стал мечтой для многих государств». Цитату главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».