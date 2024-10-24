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«Нам очень нужен мир» – Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов

24 октября 2024 14:09
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Александр Лукашенко встретился с генсеком ООН. Антониу Гутерришу Президент подарил скульптуру аистов – символ мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Нам очень нужен мир» – Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Это символ мира – наши аисты. Нам, Антониу, очень нужен мир. 

«Нам очень нужен мир» – Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов-4

Александр Лукашенко:
Я прежде всего хочу поздравить вас с прекрасной особенностью генерального секретаря. Я наблюдаю уже не первого генерального секретаря за свою политическую жизнь, но такую решительность я встречаю впервые.

Отметим, к белорусской делегации уже второй день подряд приковано особое внимание со стороны прессы, работающей на саммите БРИКС. Зная открытость и откровенность нашего Президента, журналисты продолжают задавать вопросы. 

Александр Лукашенко дал еще два интервью – «Известиям» и НТВ. Корреспондент российского телеканала спросил про БРИКС как мечту Беларуси. Первый скорректировал: «Мы мечтаем, чтобы БРИКС стал мечтой для многих государств». Цитату главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

# Александр Лукашенко # Антониу Гутерриш # Международная политика

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